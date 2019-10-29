Донские ученые разработали самоочищающуюся от грязи нанокраску

Химики Донского государственного технического университета синтезировали гибридный материал, который позволяет наделить окрашенную поверхность функцией самоочищения под воздействием солнечной энергии. Композитный материал безопасен для человека и окружающей среды.

- Мы разработали метод получения оксида меди с модифицированной поверхностью, в составе которого присутствует серебро. К примеру, если добавить наноматериалы в фасадную краску, компоненты преобразуют солнечную энергию, которая воздействует на частицы грязи - они теряют связь с поверхностью и легко смываются дождем, - рассказала студентка 1-го курса магистратуры, инженер кафедры "Химия" ДГТУ Анастасия Саломатина.

Для проверки безопасности новых материалов научная группа провела микробиологическое исследование на растениях, в частности на роголистнике зеленом. Результаты показали, что в растворе с оксидом меди с модифицированной поверхностью жизнедеятельность водоросли проходит нормально.

Исследователи проверили также фотокаталитические свойства наноматериала на примере разложения трудновыцветающих красителей. Тесты показали, что всего за час краситель разлагается полностью до углекислого газа и воды.