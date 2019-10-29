Донской аэропорт Платов стал участником #tetrischallenge

Сотрудники донского аэропорт Платов приняли участие в международном флешмобе TetrisChallenge.

"Наземное обслуживание рейсов, как и летный экипаж, обычно находится вне фокуса внимания пассажиров. Между тем в нем задействовано большое количество сотрудников, спецтехники, средств механизации", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Платов.

Таким образом, акция дает возможность увидеть, какая техника и оборудование используются для подготовки рейса, а также во время перелета.

В центре экспозиции расположился авиалайнер SSJ100. По бокам - техника, принимающая участие в обслуживании самолета, пассажиров, багажа и груза. Это трапы, топливозаправщик и водозаправочная машина, кейтеринг-транспорт - машина для загрузки бортового питания, амбулифт для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, перронные автобусы и так далее.

Персонал, участвующий в обслуживании воздушного судна и пассажиров, представлен пилотами, бортпроводниками, авиатехниками, специалистами по наземному обслуживанию. На устройство экспозиции у организаторов ушло около 40 минут.

Справка "РГ"

Международный флешмоб #tetrischallenge стал очень популярным. Он заключается в том, что работники различных служб из разных стран фотографируют себя и оборудование, которое они используют в работе, в стиле игры "Тетрис". Фото выкладываются в соцсетях со специальным хэштегом. Инициаторами проекта стали полицейские из Цюриха.