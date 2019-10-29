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29.10.2019 11:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Квартира мечты

Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в 2020 году
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 243(8001)
Специалисты агентства Domofond.ru составили рейтинг российских городов с максимальным ростом цен на новостройки после ввода эскроу-счетов. Симферополь оказался на четвертом месте: в августе квадратный метр нового жилья подорожал в крымской столице на 2,8 процента.

По данным управляющего партнера Аналитической корпоративной группы Ильи Пичуева, рост цен на жилье наблюдался как на первичном, так и на вторичном рынке.

- Увеличился и спрос, особенно на квартиры в новостройках, возможно, в связи с переходом на эскроу-счета, - предполагает эксперт.

Фото: Анна Катаева
Почему в Крыму снизились объемы ввода жилья в эксплуатацию

Подтверждает эту тенденцию и директор севастопольского АН "Мультидом" Наталья Массальская.

- Цены росли весь год. Скорее всего, к концу 2019-го это повышение составит процентов 10. По сути, один процент в месяц, - отмечает Наталья Массальская.

И по мнению специалистов, ожидать снижения стоимости недвижимости в следующем году не стоит.

- Цены могут подняться еще выше. Дело в том, что раньше по закону застройщикам не обязательно было иметь деньги на строительство всего объекта сразу. Нужна была только часть: на проектирование, юридическое оформление и начало работ. А дальше застройщик продавал квартиры и мог строить в том числе за счет продаж. Сейчас же мы вынуждены брать кредит на строительство, и это не может не отразиться на цене, - поясняет Артур Дубровский, начальник отдела маркетинга группы компаний "Монолит".

Фото: iStock
Названы регионы с самым доступным жильем

По его данным, средняя цена на рынке первичной недвижимости - около 70 тысяч рублей. То есть новая однокомнатная квартира стоит порядка 2,8 миллиона рублей.

Недвижимость в Крыму стабильно пользуется спросом среди местных жителей и приезжих. При этом жилье в ипотеку на первичном рынке приобретают лишь 15 - 20 процентов покупателей.

Жилищные предпочтения крымчан за последнее время серьезно изменились.

- Молодой семейной паре часто достаточно однокомнатной квартиры. При этом молодые люди обычно предпочитают классическую однушку, в которой есть отдельная спальня и кухня, а не студии, где кухня объединена с гостиной, - рассказывает Артур Дубровский.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Как изменился рынок жилья в Крыму за пять лет

Также абсолютно все потенциальные покупатели хотят видеть во дворе зеленые уголки, специальные детские площадки и место для выгула животных.

Несмотря на растущий интерес к крымской недвижимости, на полуострове - дефицит нового жилья. Чтобы приблизиться к среднероссийскому показателю обеспеченности жильем населения, в одном только Симферополе нужно построить более трех миллионов квадратных метров. При этом ввод в эксплуатацию новых домов в регионе за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 13,3 процента. Ввод многоквартирных домов составил 87,4 тысячи квадратных метров, индивидуальных жилых домов - 94,7 тысячи квадратов.

В целом же крымские застройщики утверждают, что о серьезном падении темпов строительства говорить преждевременно.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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