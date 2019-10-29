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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Керчь снова возглавил Сергей Бороздин

Текст: Елена Гусакова (Керчь)
Фото: Пресс-служба администрации Керчи Фото: Пресс-служба администрации Керчи
Фото: Пресс-служба администрации Керчи

Пост главы администрации Керчи вновь занял Сергей Бороздин. Такое решение было принято сегодня на сессии горсовета.

Фото: Пресс-служба администрации Евпатории
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- Большинством голосов депутатов Керченского городского совета я избран главой администрации, - написал Бороздин на своей странице в Facebook. - Особенно приятно, что во время трансляции заседания комиссии на портале правительства за меня проголосовало большинство горожан. Это говорит о том, керчане разделяют мои предложения и идеи развития города.

Напомним, Бороздин работал в этой должности с апреля 2017 года. Около месяца назад вместе с другими главами администраций городов и районов РК написал заявление об отставке по собственному желанию по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова.

Сегодня же главой администрации Нижнегорского района стал Антон Кравец, Черноморского района - Людмила Глушко, а Белогорска - Игорь Ипатко.

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