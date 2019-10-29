Керчь снова возглавил Сергей Бороздин

Пост главы администрации Керчи вновь занял Сергей Бороздин. Такое решение было принято сегодня на сессии горсовета.

- Большинством голосов депутатов Керченского городского совета я избран главой администрации, - написал Бороздин на своей странице в Facebook. - Особенно приятно, что во время трансляции заседания комиссии на портале правительства за меня проголосовало большинство горожан. Это говорит о том, керчане разделяют мои предложения и идеи развития города.

Напомним, Бороздин работал в этой должности с апреля 2017 года. Около месяца назад вместе с другими главами администраций городов и районов РК написал заявление об отставке по собственному желанию по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова.

Сегодня же главой администрации Нижнегорского района стал Антон Кравец, Черноморского района - Людмила Глушко, а Белогорска - Игорь Ипатко.