Федеральная налоговая служба России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах. Как отметила замглавы ведомства Светлана Бондарчук, это может свидетельствовать о высоком уровне теневой зарплаты в стране.

Хотят сэкономить

Однако, по данным Росстата, денежные доходы и потребительские расходы в январе-июне 2019 года в Ростовской области составили соответственно 27?469,6 рубля и 24 902,4 рубля в месяц. А вот размер серой зарплаты на Дону специалисты назвать затрудняются. Есть лишь приблизительная информация о том, что за год "из тени" в регионе выводится от 53?000 до 140 000 работников.

Между тем на Дону сейчас идет работа над проектом областного трехстороннего соглашения региональных властей, Союза работодателей и Федерации профсоюзов на 2020 - 2022 годы. В нем будут затронуты вопросы экономики, роста зарплаты, подготовки кадров и охраны труда, а также системы коллективно-договорных отношений. В Союзе работодателей Ростовской области признают, что эта система пока развивается не очень успешно. А ведь в коллективно-договорных отношениях есть важные нюансы. Оговаривается, например, что работник, приходя на предприятие, официально устраивается, имеет определенные социальные гарантии, описывается схема оплаты труда: какую зарплату он получает и за что выплачивается премия. Все это позволяет бороться с серыми заработками.

При этом ростовские работодатели предлагают не применять без разбора карательные меры против руководителей предприятий при обнаружении разницы в доходах и расходах конкретных работников.

- Оценивая несоответствие доходов и расходов, нужно учитывать много факторов. Во-первых, люди подрабатывают в свободное время, так было всегда. Во-вторых, они получают финансовую помощь от своих родственников - родителей или детей. Когда, например, моему сыну нужно было приобрести квартиру, он обратился ко мне. Я продал машину, чтобы помочь ему с первоначальным взносом по ипотеке, - приводит пример вице-президент, исполнительный директор Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов.

По его словам, существование теневых схем оплаты труда зачастую связано с тем, что некоторые работники с невысокой зарплатой сами заинтересованы в получении денег "в ?конверте", без уплаты страховых взносов и налогов, поскольку им нужно решать насущные проблемы.

- Я бы не сказал, что в Ростовской области эта проблема серьезнее, чем в других регионах. Просто у нас народ, возможно, немного предприимчивее и не всегда надеется на государство. Помню, еще в 60-е годы наш сосед изготавливал и продавал ведра и ванны, которых не хватало на рынке. Еще в частном секторе продавали урожай с садов и огородов или молоко от своей коровы. В этом, по-моему, ничего страшного нет. Но вот с серой зарплатой, конечно, бороться надо. А для этого нужно, чтобы росла официальная белая зарплата. Пока у людей будут низкие заработки, мы не уйдем от этой проблемы. Необходимо развивать экономику, предпринимательство и создавать новые рабочие места, причем высокопроизводительные, а значит, высокооплачиваемые. Нужно реализовать нацпроект, направленный на рост производительности труда и связанный с подготовкой и переподготовкой кадров, с развитием бережливого производства и модернизацией. Надо понимать: когда человек повышает свою квалификацию, он производит больше продукции и получает высокую зарплату. И в этом случае он уже не станет считать копейки на текущие расходы и задумается о будущей пенсии. Но работник должен стремиться овладевать новыми знаниями и технологиями. А пока, надо честно признать, внедрение цифровизации не всегда правильно воспринимается самими сотрудниками предприятий, - говорит Виктор Нетесанов.

Из тени на свет

В УФНС по Ростовской области отметили, что налоговая служба и ее территориальные органы не ведут сбор, обработку и анализ данных в части оборота теневой экономики, но участвуют в решении этой проблемы.

Одной из наиболее эффективных мер, позволяющих сократить оборот серого зарплатного фонда, налоговики считают действующие при администрациях муниципалитетов межведомственные комиссии, легализующие налоговую базу и заработную плату. При этом отмечается, что внимание таких комиссий привлекают, в первую очередь, работодатели, которые выплачивают зарплату ниже среднеотраслевой и ниже уровня МРОТ.

- В 2016 - 2018 году в Ростовской области провели 1191 заседание комиссии, по результатам которых работодатели повысили уровень выплачиваемой заработной платы. По выявленным нарушениям 2181 материал направлен в надзорные органы, - рассказал и. о. руководителя УФНС по Ростовской области Андрей Моисеенко.

Опытные от конвертов отказываются

Анализировать масштаб серой зарплаты и ее динамику довольно сложно, поскольку такая сфера по понятным причинам остается одной из самых закрытых. Тем не менее в прошлом году это попыталась сделать служба исследований HeadHunter. Специалисты провели опрос 7085 респондентов, чтобы выяснить, как часто соискателям предлагают белые (полностью официальные), серые (частично официальные, частично - "в конверте") и черные (полностью неофициальные) схемы оплаты труда. Полученные данные специалисты сопоставили с результатами похожего опроса, проведенного в 2016 году.

Как оказалось, ситуация незначительно изменилась, однако исследование показывает, что за это время доля получающих серую зарплату работников все же выросла с 28 до 32 процентов. За два года количество соискателей, утверждающих, что работодатели часто или всегда предлагали им серые схемы оплаты труда, также выросла с 38 до 45 процентов. "Белыми" сферами оказались банковская, научная и медицинская. Наибольшая доля соискателей с серой зарплатой в строительстве (46 процентов), а с черной - в туризме (24 процента).

При этом Волгоградская область наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошла в число лидеров по числу опрошенных, которые утверждали, что за два года белую зарплату работодатель стал предлагать чаще. А по частоте предложений серой зарплаты лидируют Ростовская область и Краснодарский край.

На вопрос о важности белой зарплаты соискатели в прошлогоднем опросе отвечали менее категорично, чем два года назад. Доля тех, кому важно, чтобы зарплата была полностью официальной, уменьшилась с 81 до 76 процентов. И наоборот, доля тех, кому неважна "официальность" зарплаты, выросла с 17 до 22 процентов.

Наибольшая доля соискателей, которые не считают белую зарплату важной при трудоустройстве, оказалась в сфере искусства. Выявилась и еще одна тенденция: чем больше опыт у соискателя, тем для него важнее, чтобы зарплата выплачивалась официально. Также наибольшая доля соискателей, которым это важно, - среди людей с высшим образованием.

Например, среди работников Ростовской области крайне важным получение белой зарплаты считают 25 процентов, а скорее важным этот фактор называют 48 процентов.

Среди главных плюсов белой зарплаты выделяют, в первую очередь, оплачиваемые больничные и декретный отпуск, а также правовую гарантию своевременной выплаты зарплаты. Тем не менее 70 процентов соискателей, несмотря на важность белой зарплаты, готовы согласиться на серую или черную схему, если в этом случае оклад окажется гораздо выше того, что они получают сейчас. И лишь 16 процентов работников заявили, что они ни в коем случае не согласятся на серые или черные схемы оплаты труда. Больше всего таких среди соискателей в Республике Башкортостан (30 процентов), Волгоградской области и Пермском крае (по 23 процента).