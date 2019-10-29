Названы первые признаки инсульта у взрослых и детей

Специалисты отмечают, что опасность инсульта может подстерегать не только взрослых, но и молодых людей и даже детей.

Главный внештатный специалист Минздрава по детской реабилитации Татьяна Батышева рассказала "Вечерней Москве" об особенностях взрослого и детского инсульта. В частности, она отметила, что для взрослых факторами риска являются артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение и наличие вредных привычек. У детей же инсульт могут вызвать в первую очередь патология системы крови и коагулопатии, аномалии сосудов головного мозга, врожденные и приобретенные заболевания сердца, инфекции, наследственные метаболические заболевания и заболевания соединительной ткани.

Чтобы снизить риск возникновения инсульта, специалист рекомендует правильно питаться, следить за весом, контролировать артериальное давление, избегать травм и инфекционных заболеваний, а также отказаться от употребления алкоголя и курения. Проблему "помолодевшего" инсульта Татьяна Батышева объясняет улучшением диагностики. Кроме того, медики признали возможность появления инсультов у детей, хотя раньше он считался недугом взрослого населения. При этом серьезная проблема, на которую обратила внимание эксперт, заключается в том, что зачастую человек, перенесший инсульт не всегда осознает, что с ним случилось и продолжает заниматься привычными делами.

Между тем инсульт можно определить по нескольким признакам. Это внезапное онемение или слабость на лице, в конечности или в одной половине тела, ухудшение зрения на один или оба глаза, головокружение, расстройство координации и равновесия. Также к признакам инсульта относится неспособность говорить или понимать чужую речь, сильная головная боль, спутанность сознания.

Татьяна Батышева рассказала, как правильно помочь человеку с инсультом. Во-первых, нужно сразу вызвать скорую помощь. Человека надо положить таким образом, чтобы голова оказалось поднятой примерно на 30 градусов. Необходимо снять с него галстук, тугой пояс, сковывающую одежду, расстегнуть воротник и обеспечить приток свежего воздуха. Голову лучше повернуть на бок. При этом не стоит суетиться и беспокоить человека, давать ему лекарства, кормить или поить, а в случае судорог - не нужно разжимать ему зубы.