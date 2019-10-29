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29.10.2019 11:35
Проект: В регионах

Патриарх Кирилл поблагодарил донские власти за взаимодействие с РПЦ

Текст: Николай Грищенко
Ростовскую область с двухдневным визитом посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Программа предстоятеля Русской православной церкви выдалась очень насыщенной и запомнилась тысячам верующих.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

26 октября патриарх Кирилл прибыл в аэропорт Платов, где его приветствовал донской губернатор Василий Голубев. Затем владыка отправился в Свято-Иверский женский монастырь, где принял участие в вечернем богослужении.

Фото: iStock
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Главным событием визита стала церемония освящения после многолетней реставрации кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. В присутствии тысяч верующих патриарх отслужил божественную литургию. Храм не смог вместить всех прихожан, желающих посетить службу. Для верующих, которые собрались на Соборной площади, была организована трансляция церемонии на большом экране. Кроме того, на телеканале "Союз" шла прямая трансляция патриаршего богослужения.

После проведения литургии патриарх Кирилл обратился с проповедью и поздравил жителей Дона с освящением собора.

"Когда я сегодня вошел под своды этого храма, то действительно не узнал собор, в котором неоднократно бывал. Это реальное возрождение. Я бы сказал, что это такое возрождение, которое не просто возвращает нас в прошлое, а которое свидетельствует о том большом пути, который все мы прошли", - сказал предстоятель и поблагодарил всех, кто принимал участие в реконструкции собора. Патриарх вручил награды Русской православной церкви ростовчанам, в том числе служителям храма и главе донского края, за труд по возрождению святыни.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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По окончании богослужения состоялась встреча патриарха Кирилла с полномочным представителем президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым, губернатором Ростовской области Василием Голубевым и митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием.

На встрече глава Русской православной церкви поблагодарил полпреда и губернатора за теплый прием, а также за тот уровень взаимодействия, который достигнут в Ростовской области между властью и духовенством. Патриарх Кирилл также выразил сердечную благодарность за труды по восстановлению и обновлению православных храмов на донской земле. Василий Голубев, в свою очередь, передал патриарху благодарность от жителей Ростовской области за визит и всемерную поддержку при решении важнейших для донских православных вопросов.

- Жители Дона признательны вам за благословение многих добрых дел - благословление написания списка Донской иконы Божией Матери, присвоение статуса патриаршего Вознесенскому войсковому всеказачьему собору, нынешнее освящение после масштабной реконструкции ростовского храма, - сказал глава региона.

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