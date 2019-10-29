Специалисты крупного российского интернет-сервиса объявлений провели исследование предложений о продаже готового бизнеса, выяснив, где же он сегодня самый дорогой. Оказалось, что средняя цена такого предложения в Ростовской области обошла даже столичную - 4,5 миллиона рублей на Дону против 4,4 миллиона в Москве.

По-прежнему в тройке самых часто продаваемых и покупаемых - предприятия торговли и общепита. Причем предложение здесь можно найти гораздо доступнее. К примеру, небольшой магазинчик продажи белья в Ленинском районе донской столицы владелец готов отдать всего лишь за 1,2 миллиона рублей. Примерно столько же будет стоить кальянная в центре города. А вот пекарный цех с одним магазинчиком и действующими договорами с 60 партнерами обойдется гораздо дороже, в 5,5 миллиона рублей. Продавец обещает за эти же деньги передать покупателю еще и машину для развоза свежего хлеба.

Можно найти бизнес и подешевле, от полумиллиона. За эти деньги в Ростовской области предлагают купить небольшую пивнушку в столице округа или даже кролиководческую ферму, причем вместе с животными. Без "ушастых" будет дешевле, всего 300 тысяч. Причем за эти деньги владелец обещает сдать все пароли, явки, адреса: "Тем, кто решил приобрести ферму, отдам контакты зоопарка и вивария. Также поделюсь секретами успешных продаж на "Авито" и "Юле". И отдам контакты поставщиков корма".

Есть и более весомые предложения: продажа гостиницы или производственного цеха. Но здесь счет идет уже на десятки миллионов рублей.

По мнению экспертов, продажа готового бизнеса - это совсем не плохо, особенно если он прибыльный. И не всегда этот факт означает, что коммерсант сворачивает деятельность. По мнению уполномоченного по правам предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезы, иногда причиной продажи налаженного дела становится не ликвидация бизнеса, а смена деятельности. К примеру, предприниматель достаточно долго занимался торговлей, накопил определенный капитал и решил перейти на производство. Вырученные от продажи магазина деньги он также планирует направить на это.

- А некоторые коммерсанты таким образом просто зарабатывают: открывают бизнес, раскручивают его и через некоторое время продают по хорошей цене. Затем открывают следующий. И так далее, - поясняет Дереза.

Причины продажи действительно у всех разные: владелица действующих кофеен ссылается на переезд в другую страну, собственник небольшого пивного магазинчика поясняет, что деньги нужны для покупки недвижимости, а владелец небольшого производства говорит, что появилась новая идея более перспективного бизнеса и необходимы деньги для старта.

- Прежде чем покупать готовый бизнес, стоит внимательно к нему присмотреться, - считает Олег Дереза. - Нужно понаблюдать за предприятием со стороны, а если это магазин или кофейня, можно даже отправить туда тайного покупателя. Возможно, получится пообщаться с персоналом. Стоит еще оценить годовой оборот и его соотношение с ценой, по которой предприятие продают. В общем, бросаться в омут с головой, соблазнившись ценой или обещанной прибылью, уж точно не стоит.

Кстати

В Астраханской области предложение готового бизнеса заметно отличается от соседней Ростовской. Здесь чаще всего выставляют на продажу салоны красоты, автосалоны и тренажерные залы. Ну и, конечно, рыбный бизнес. К примеру, один из собственников продает турбазу неподалеку от Астрахани. Территорию в два гектара он оценил в 50 миллионов рублей. А за рыбодобывающее предприятие просят еще большую сумму, 70 миллионов рублей. Правда, и имущество там солидное: производственные мощности для изготовления икры и рыбных консервов, несколько плавсредств и собственный причал.