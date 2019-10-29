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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ставку сделали на поле

Ростовская область представила депутатам Госдумы РФ план развития региона
Текст: Александр Гавриленко, Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 243(8001)
В Государственной думе России впервые состоялось заседание парламентской группы по вопросам социально-экономического развития Ростовской области. Цель встречи - обсудить приоритеты развития донского края и выполнение национальных проектов.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Заседание парламентской группы прошло в формате "депутатского треугольника".

Фото: iStock
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- Такой формат был выбран впервые. Инициаторами выступили региональный парламент и правительство Ростовской области. Мы хотели услышать от профильных министров о задачах, которые сегодня стоят перед Ростовской областью, и о том, как мы можем на федеральном уровне помочь их решить, - отметил депутат Госдумы Виктор Дерябкин.

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко рассказал, что динамика валового регионального продукта на протяжении нескольких лет опережала общероссийские показатели.

- Рост ВРП за 2010 - 2018 годы - 129,4 процента (среднероссийский показатель - 112,9 процента). За девять месяцев индекс промышленного производства составил 103 процента, - отметил Максим Папушенко.

Максим Папушенко также сообщил, что Ростовская область в 2018 году заняла седьмое место в стране по экспорту продукции: в общей сложности на международном рынке продано донской продукции на девять миллиардов долларов. По данным Южного таможенного управления, внешнеторговый оборот области в первом полугодии нынешнего года составил более пяти миллиардов долларов. Сальдо торгового баланса - около 2,5 миллиарда. На сегодняшний день предприятия региона торгуют со 130 странами мира.

Основной экспортный товар - сельхозпродукция. Глава регионального минсельхоза Константин Рачаловский отметил, что последние пять лет ее производство ежегодно растет. Если в 2014 году аграрии произвели агротоваров на 191 миллиард рублей, то в 2018-м уже на 255 миллиардов. В АПК Ростовской области ежегодно привлекают около 35 миллиардов рублей инвестиций. Стратегическая задача - к 2024 году увеличить экспорт продукции до 7,7 миллиарда долларов. Доля несырьевых товаров в донском экспорте составляет 75 процентов, при этом среднее значение в стране - 32 процента.

Между тем еще много вопросов, требующих решения на федеральном уровне, например, поддержка сельскохозяйственного машиностроения. В августе этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил предусмотреть в бюджете на 2020 - 2022 год ежегодные ассигнования в размере восьми миллиардов рублей. Это позволит обеспечить развитие сельхозмашиностроения.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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- С учетом сложившейся практики потребность в субсидиях составляет порядка 10 миллиардов рублей в год. Прошу депутатский корпус оперативно использовать вносимые изменения в бюджет для дополнительных ассигнований на поддержку отрасли, - обратился к депутатам заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Требуется федеральная поддержка и самим селянам.

- Остается актуальным вопрос о реструктуризации задолженности предприятий АПК по кредитам и займам на длительный срок. Отсутствие соответствующей законодательной базы не позволяет производителям при возникновении проблем урегулировать ситуацию с кредитными учреждениями, минуя процедуру банкротства, - обратился к депутатам Константин Рачаловский.

Всего делегаты Ростовской области подготовили более 20 инициатив, направленных на увеличение производительности труда, развитие инженерно-магистральной инфраструктуры, оптимизацию госзакупок и ускоренное развитие донского края в целом.

Комментарий

Василий Голубев, губернатор Ростовской области:

- Еще в 2018 году была принята Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. На всех базовых направлениях ставится задача опережающего развития - по сравнению с другими субъектами ЮФО, а также сбалансированного развития муниципальных образований, обеспечение социального благополучия жителей. Для обсуждения проекта было создано десять рабочих групп более чем по 28 направлениям. В работу были вовлечены все органы власти и российское экспертное сообщество.

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