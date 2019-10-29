Сенатор назвал конвульсиями новые санкции США против "Северного потока-2"

США пытаются устранять своих конкурентов с международного рынка газа нечестными методами, но такие попытки будут тщетными. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя предложение американского конгрессмена Энди Барра ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных компаний-участников проекта "Северный поток-2".

- Это конвульсии Соединенных Штатов, - сказал Цеков интервью RT.- Они понимают, что не могут остановить строительство "Северного потока-2" и на последнем издыхании делают подобные высказывания и принимают решения. Все это выглядит крайне нелицеприятно для США. Подобной политикой Штаты пытаются бороться со своими конкурентами, готовых гарантированно обеспечить Европу надежными поставками газа.

Тем не менее, считает Цеков, никакие новые санкции уже не остановят ни строительство "Северного потока-2", ни реализацию каких-либо других проектов.

Ранее член Республиканской партии США Энди Барр предложил ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода "Северный поток-2". Так американский политик предлагает противодействовать распространению "вредоносного" влияния РФ в Европе.