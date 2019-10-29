Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.10.2019,  
12:43
Текст:  Николай Грищенко

Тренировку российско-египетских расчетов ЗРК "Бук-М2Э" сняли на видео

Под Каиром началось боевое слаживание сводных расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" России и Египта. Совместные тренировки проходят в пустыне на территории учебного тактического центра войск ПВО арабской республики.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Российскую мобильную РЛС "Противник-ГЕ" заметили в Египте

Общение и обмен опытом с египетскими военнослужащими, как сообщает пресс-служба Южного военного округа, происходит с помощью переводчика.

"В ходе первых совместных практических занятий на комплексах "Бук" военнослужащие выполнили нормативы по топографической привязке и вводу исходных данных, переводу техники в различные степени боевой готовности", - рассказал командир батареи капитан Максим Савич.

Участникам маневров еще предстоит освоить и применить на практике комплексы "Тор-М2Э", ПЗРК "Игла-С", а также самоходные установки "Шилка-М4".

Напомним, что первые российско-египетские учения "Стрела дружбы - 2019" проходят с 26 октября по 7 ноября. С российской стороны в них участвуют более 100 зенитчиков из подразделений в Волгоградской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Крыма. Так как учения проходят в африканской пустыне, российские военнослужащие получили специальную униформу. Ее особенностями являются повышенная износоустойчивость, улучшенные характеристики термовлагорегуляции и вентиляции.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Выпустил боекомплект: работу "Панциря-С" в Сербии показали на видео 28.10.2019
Применение лицензионного варианта российской ракеты показали в Китае 25.10.2019
Переброску военной полиции в Сирию показали на видео 25.10.2019
учения
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Подлодки "Уфа" и "Магадан" заложат в Петербурге 28.10.2019
Тамбовский спецназ применил при штурме "живую лестницу" 24.10.2019
Опубликовано видео выгрузки комплекса "Панцирь-С" в Сербии 24.10.2019
ПВО
Фото: Пресс-служба ЦВО
Уральские летчики получили четыре ударных вертолета "Крокодил" 28.10.2019
Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане 26.10.2019
Россия разместила в Сербии зенитные системы С-400 24.10.2019