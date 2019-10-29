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29.10.2019 16:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Особенный кадр

В Астрахани инвалидам стало легче найти работу по душе
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 243(8001)
Руководство астраханского завода в рамках Всероссийской недели без турникетов пригласило на экскурсию старшеклассников с инвалидностью. Для подростков это было потрясением: они не думали, что, окончив школу, смогут устроиться на производство. Между тем, по сведениям областной службы занятости, сегодня рабочие профессии - самые востребованные. И если условия труда в компании не относятся к категории вредных, то почему бы не взять человека с инвалидностью? Главное, чтобы к работе не было медицинских противопоказаний.

Сейчас в областном банке вакансий 834 места, на которые могут принять сотрудников с ограничениями по здоровью. Специальности разные: от разнорабочих до инженеров. Например, на тепловозоремонтном заводе трудятся фрезеровщиками, токарями и слесарями семь глухонемых сотрудников. Проблем в общении не возникает. Задание они получают на чертежах, а если нужно что-то спросить, пишут в мессенджерах.

Фото: iStock
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- Они прекрасно читают по губам, - рассказала специалист по связям с общественностью завода Наталия Беляева. - А мы, со своей стороны, можем им простыми знаками что-то объяснить. Например, мне нужно было сфотографировать нашего токаря Дмитрия Сбежнева, я ему на пальцах это показала, а он в ответ кивнул, так друг друга и поняли.

Во время экскурсии Дмитрий был самым популярным сотрудником, именно ему доверили провести мастер-класс по токарной работе для школьников, тоже инвалидов по слуху. Под впечатлением от увиденного, несколько подростков загорелись заводской работой.

- Список профессий, по которым могут работать специалисты с ограниченными возможностями здоровья, достаточно большой, - отметил директор по персоналу завода Андрей Бирюков. - Приемщики-сдатчики груза и багажа, слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, электромонтажники и другие.

Работодателей, которые берут людей с инвалидностью, стараются стимулировать. Например, в областной службе занятости можно оформить субсидию 75 тысяч рублей на

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обустройство рабочего места или принять участие в программе стажировки для студентов с ограниченными возможностями. В течение трех месяцев служба занятости компенсирует затраты на зарплату стажирующихся выпускников и доплату их наставнику из числа сотрудников компаний. Кроме того, работодатель может обратиться за компенсацией части оплаты труда работника с инвалидностью, если он принят сверх квоты (на сегодня она составляет два процента от общей численности персонала). А областной центр инноваций социальной сферы ежегодно организует конкурсную номинацию для предпринимателей, трудоустраивающих людей с инвалидностью. Они получают деньги на ведение бизнеса: бесплатное SMM-сопровождение, ролики по продвижению и другое. Таким образом, если в 2017 году в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились 815 граждан с ограничениями по здоровью, то в 2018-м - уже 720, за прошедшие месяцы этого года - 498 и почти 50 процентов из них уже трудоустроены.

- С помощью субсидии службы занятости мы обустроили два рабочих места для сотрудников с ДЦП, - рассказала "РГ" основательница частного детского сада Марина Валеева. - А?вообще мы берем людей с разными формами инвалидности, они работают делопроизводителями, операторами видеонаблюдения, художниками-оформителями и уборщиками. У нас даже колясочники трудились. Если работа человеку нравится, он будет выполнять ее с удовольствием.

Но прежде надо обучиться любимой профессии. Формально школьники с инвалидностью могут подавать документы в любое учебное заведение, но везде ли есть доступная среда? Например, фрезеровщик тепловозоремонтного завода Анатолий Ушанкин постигал азы профессии аж в Челябинске в техникуме-интернате для инвалидов, а токарь того же предприятия учился на механическом заводе в Воркуте.

Фото: iStock
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- Список доступных профессий, обучение по которым могут пройти наши выпускники, не так широк, как хотелось бы, - посетовала педагог школы-интерната N 3 для детей с инвалидностью Юлия Смолина. - Родители часто даже не знают, куда после интерната можно отправить ребенка учиться.

Базовым центром инклюзивного образования в регионе является Астраханский губернский техникум, где создана доступная среда для людей с инвалидностью. В техникуме есть подъемник для колясок, звукоусиливающие аппараты для слабослышащих, компьютеры с программами, преобразующим текст в речь, принтеры Брайля, здесь работают сурдопереводчики и тифлопедагоги, но на фрезеровщиков и токарей пока не учат.

- Мы можем организовать набор по любой специальности, если на нее есть спрос, а у студентов отсутствуют медицинские противопоказания, - рассказали "РГ" в техникуме. Сейчас здесь обучают на столяров, швей, графических дизайнеров, мастеров по обработке цифровой информации, наладчиков аппаратного и программного обеспечения. Но наибольшей популярностью пользуются ИТ-специальности, а также техника и искусство фотографии.

Между тем

В Астраханском губернском техникуме создают коворкинг-пространство, в котором рабочие места будут адаптированы для студентов с инвалидностью. Здесь они смогут не только проходить практику, но и выполнять частные заказы, работая на компьютере как фрилансеры. Центр откроется до конца года. Сейчас заканчивается ремонт помещения, объявлены аукционы на закупку оборудования. Услуги коворкинг-пространства будут бесплатными.

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