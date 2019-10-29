В Республике Крым с июня текущего года женщины могут получить микрозаем "Бизнес-леди". За время действия программы Фонд микрофинансирования предпринимательства РК выдал 15 микрозаймов на общую сумму 38,8 миллиона рублей ИП и юрлицам, учредителями которых являются представительницы слабого пола.

Директор фонда Валентина Аленина рассказала "РГ", что чаще всего предпринимательницы брали микрозаймы на бизнес в сфере сельского хозяйства, розничной торговли, автомобильных перевозок, гостиничных, ресторанных и иных услуг.

При этом среди женщин-заемщиков больше всего жительниц Симферополя, Феодосии, Симферопольского, Красногвардейского и Нижнегорского района.

Несмотря на то что программа "Бизнес-леди" выделена в отдельное направление кредитования только в июне, микрозаймы женщинам предоставлялись и раньше. Так, в 2018 году предпринимательницы получили 29 микрозаймов на общую сумму 38,5 миллиона рублей, в 2017 году - 34 микрозайма на общую сумму 31,7 миллиона рублей.

Председатель комитета по развитию женского предпринимательства КРО "Опора России" Елена Тамашова отмечает, что крымчанки активно открывают собственное дело. Представительницы слабого пола не стремятся к большим проектам и созданию сети. Их бизнес чаще всего связан с индустрией красоты, детскими образовательными программами и детскими товарами.

Бизнес-эксперт образовательных федеральных проектов для предпринимателей малого и среднего бизнеса Ольга Быкова после визитов в Крым отмечает, что полуостров показал огромную заинтересованность в бизнес-образовании.

- Крым оправдал мои ожидания, так как после образовательных программ был результат - регистрация и открытие бизнеса с нуля. Во время обучения женщин Крыма я увидела присущий республике быстрый рост и раскрытие потенциала. Это говорит об огромной перспективе экономического развития в малом бизнесе, в том числе женском, - говорит Ольга Быкова.

Эксперт отмечает, что для женского бизнеса в разных регионах РФ характерны одни и те же направления, связанные со стремлением к созиданию и красоте. В Крыму эти направления имеют местный колорит.

- Это бьюти-румы, аренда и продажа вечерних платьев, авторские украшения, производство косметической продукции ручной работы и многое другое, - рассказывает Ольга Быкова.

Например, после первого федерального образовательного проекта "Мама-предприниматель" в республике свое дело начали четверо его участниц: образована служба женского такси, прокат вечерних платьев, производство сладкой ваты и образовательный проект для детей.

- Я никогда не хотела оказаться в бизнесе. В декрете я решила, что как сотрудник, который ходит каждый день на работу, я себя реализовала, как жена и мама - тоже, и нужно открывать в себе новые грани и возможности. Идею искала такую, чтобы я могла проявить свои организаторские и творческие способности. Остановилась на производстве сладкой ваты, но не обычной: в свой продукт мы будем добавлять сушеные ягоды, ломтики фруктов и пряности, это позволит добиться уникального вкуса, - рассказывает Виктория Ворожко, автор "сладкого" бизнес-проекта.

По ее словам, в других регионах России в этом сегменте большая конкуренция, а в Крыму ниша пока не занята.

Ольга Быкова утверждает, что чаще всего женщины задумываются о собственном деле, достигнув 40 лет. Особенно те, у кого отсутствует карьерный рост, кто устал от системы, в которой приходится работать на постороннего человека, кто ощущает собственную нереализованность.

Кто-то решается начать свое дело и в 45, и даже 55 лет.

- Как показывает мировая практика, 45 и 55 лет - это именно тот возраст, когда большинство стартапов оказываются успешными. Важно переступить свой страх, решить, чем заняться, и начать строить свой бизнес. Более 60 процентов мировых миллионеров создали свой бизнес после 40 лет, - говорит Ольга Быкова.

Предпринимательство - это вызов и проверка на прочность для женщин. Практика бизнес-эксперта показывает, что из десяти женщин рубеж 5 - 7 лет проходят 1 - 3 человека.

Кстати, более половины трудоспособного населения в РФ составляют женщины, но их доля в малом бизнесе - менее 30 процентов, что существенно ниже, чем в странах с развитой экономикой.

А как у соседей

В Ростовской области один из местных банков уже несколько лет выдает бизнес-кредиты женщинам. За это время льготные займы получили более 600 бизнесвумен, а общая сумма кредитов превысила миллиард рублей. Причем, как замечают в финансовом учреждении, женщины - очень обязательные плательщицы, поэтому просрочки по таким кредитам практически нет.