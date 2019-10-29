В Крыму обсудили перспективы отечественного виноделия

В Крыму прошел IX Всероссийский саммит виноделов и I Международный винный конкурс имени Льва Голицына. На встречах виноделы, эксперты и представители власти обсудили перспективы отрасли. Основная тема - принятие законопроекта "О развитии виноградарства и виноделия в РФ". Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов сообщил, что законопроект планируют принять во втором и третьем чтении в середине декабря. Работали над документом более двух лет, и теперь он даст толчок быстрому развитию отрасли.

Принимал гостей производственно-дегустационный комплекс "Массандра". Это предприятие выбрано неслучайно, ведь оно до сих пор является крупнейшим профильным предприятием в Крыму. Но при этом глава Крыма Сергей Аксенов призвал обратить внимание законодателей на небольшие винодельческие предприятия и учесть в новой редакции закона интересы фермерских хозяйств.

- У нас так всегда бывает - учитывают интересы только крупных производителей, потому что они основные налогоплательщики и дают рабочие места. Но фермерские хозяйства - это тоже залог развития виноделия и дополнительные рабочие места, - отметил Аксенов.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила о необходимости дать госорганам республики и Севастополя бессрочное право самостоятельно устанавливать минимальный размер площади торговых объектов розничной торговли алкогольной продукции в городах и селах. Сейчас такое право у властей есть, но срок полномочий истекает в январе 2020 года.

Благодаря господдержке в этом году в России будет заложено 6,7 тысячи гектаров виноградников, но задача отрасли - выйти на 10 тысяч гектаров в год, сообщил на встрече президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что у российского виноделия есть все для того, чтобы стать лучшим в мире: прекрасная школа, хорошие специалисты, наличие автохтонных сортов винограда. Но есть и проблемы, которые мешают отрасли успешно развиваться. Это, например, некачественное импортное вино, которое составляет конкуренцию хорошему российскому. "Нужно повышать контроль над импортом вина", - отметил Титов. Но при этом мы сами отстаем от иностранных коллег в области брендирования. Большая проблема с тарой. В России дефицит бутылок отечественно производства, поэтому виноделы вынуждены ввозить их из-за рубежа.

В Международном винном конкурсе имени Голицына, несмотря на санкции, приняли участие более 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира (Франции, Испании, Италии, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Чили, ЮАР и других). Они представили более 400 образцов продукта.

- Активность винодельческих предприятий превзошла все наши ожидания, - отметила генеральный директор "Массандры" Янина Павленко. По ее словам, последний международный дегустационный конкурс проходил в регионе почти 50 лет назад.

В состав жюри вошли известные международные и российские эксперты, энологи, специалисты в области виноделия. Из 16 членов жюри восемь - гости из Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии и других стран. В их числе и француз Джон Сальви, полвека назад удостоенный высшего профильного звания "Мастер вина".

- Крымское вино очень хорошее, оно может успешно конкурировать на международном рынке. В Крыму много крупных производителей, но не стоит забывать и о малых винодельческих хозяйствах, это очень важно для развития отрасли, - сказал Джон Сальви.

Оз Кларк из Великобритании, один из ведущих винных экспертов в мире, член жюри, отметил, что посещает Россию уже не первый год и приятно удивлен прогрессом качества российского вина. В Крыму на иностранного гостя произвело впечатление, в первую очередь, местное автохтонное вино.

- Я вижу, как вино постоянно меняется в лучшую сторону, - подчеркнул Оз Кларк. - И я бы посоветовал российским производителям помнить о своем стиле производства и соблюдать его чистоту. Очень важно поддерживать бренд региона и непрерывно повышать его узнаваемость в мире.

В рамках международного винного конкурса награды за лучшее вино России из отечественного винограда вручались в семи номинациях: "Лучшее красное вино", "Лучшее белое вино", "Лучшее игристое (шампанское) - классическое", "Лучшее игристое (шампанское) - резервуарное", "Лучшее природно-сладкое вино", "Лучшее ликерное вино", "Лучшее коллекционное вино". Победителями в четырех номинациях стали крымские и севастопольские винодельческие предприятия.

Справка "РГ"

Площадь виноградников в регионе превышает 18,8 тысячи гектара. Товарным производством винограда занимаются около 120 предприятий, 10 - 15 из которых ежегодно закладывают новые плантации. С 2014 года в регионе засажено свыше 2,5 тысячи гектаров молодым виноградом. По данным Корпорации развития Крыма, в ближайшие годы на полуострове будет реализовано 13 инвестпроектов в отрасли виноградарства и виноделия на сумму более 13 миллиардов рублей. Планируется создать не менее двух тысяч рабочих мест. Это будет закладка виноградников, создание профильных предприятий и модернизация существующих. Помимо этого, например, в Ялте и Феодосии будут созданы специализированные агропромышленные кластеры на базе существующих предприятий.