В порт Сочи в 2020 году зайдут шесть иностранных круизных лайнеров

Возобновление круизного сообщения на Черноморском побережье обсудили в Сочи представители регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия и кубанских портов.

Реконструкция Сочинского морского порта к Олимпиаде 2014 года превратила курорт в крупный международный центр морских пассажирских перевозок: с 2012 по 2015 годы порт принял 156 круизных лайнеров с более 90 000 иностранных туристов.

С 2017 года на маршрут Сочи - Ялта - Севастополь вышел лайнер "Князь Владимир".

По словам гендиректора морпорта Сочи Владимира Деркунова, в следующем году возобновляет круизное сообщение с Сочи компания Azamara Cruises. Она намерена выполнить два рейса из Афин с посещением Стамбула, Верны, Констанцы, Одессы и Сочи.

О своих планах заходить в сочинский морпорт заявили представители еще пяти иностранных компаний, занимающихся круизными перевозками.