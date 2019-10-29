В Сочи предъявили обвинение второму участнику смертельного ДТП

По факту летней аварии на трассе Джубга - Сочи, в которой погибли три человека (в том числе двое детей), правоохранители предъявили обвинение еще одному участнику инцидента. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кубани.

Таким образом, обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, по части 5 статьи 264 УК РФ, предъявлено обоим водителям.

Как установило следствие, днем 19 июня 35-летний местный житель ехал на автомобиле Mitsubishi в сторону Туапсе. В поселке Лазаревском он, двигаясь по левой полосе и не убедившись в безопасности маневра, при перестроении направо столкнулся с "Нивой", Отечественная машина ехала с превышением скорости и вылетела на остановку "Санаторий Одиссея", сбив пешеходов.

В результате от полученных травм на месте ДТП скончалась 40-летняя женщина, а 35-летнюю женщину и двух малолетних детей госпитализировали. Вскоре в больнице умер один из мальчиков, а второй - через десять дней.

Расследование уголовного дела продолжается.