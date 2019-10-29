Новости

Генетики нашли настоящую родину современного человека 17:08
В Коми подросток в маске напал на магазин 17:04
Стартовали продажи пикапа совместной разработки Changan и PSA 17:02
По е-визе Петербург посетили уже более 14 тысяч иностранцев 16:52
В Барселоне испанского премьера охранял человек с портфелем-щитом 16:50
Московская канатная дорога изменит режим работы в праздники 16:47
Донской аэропорт Платов стал участником #tetrischallenge 16:38
Ледниковый период связали с внеземным воздействием 16:35
В Крым доставлены 44 новых автобуса 16:32
Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold: распаковка и первые впечатления 16:18
Премия СВР России будет носить имя академика Евгения Примакова 16:11
Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой 16:07
Аномальное тепло: В Москве расцвели одуванчики и ромашки 16:05
Центр Севастополя остался без света из-за крупной аварии 16:02
В России резко сократилось число автодилеров 16:01
Донские ученые разработали самоочищающуюся от грязи нанокраску 16:00
В ОБСЕ подтвердили информацию о разведении сил в Донбассе 15:55
Фильм "Аббатство Даунтон" откроет фестиваль "Новое британское кино" 15:54
В разграбленном Аттилой городе найден клад золотых монет 15:49
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана в Будапеште 15:43
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей 15:41
Врачи выписали трех тюменцев, у которых подозревали "гаффскую болезнь" 15:41
Москвичи и зрители 20 городов России увидят ролики-победители фестиваля "Каннские Львы" 15:36
Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли 15:30
Changan раскрыл характеристики нового кроссовера для России 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 17:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Экспорт пяти морей

На международном бизнес-форуме представят потенциал волгоградской промышленности
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 243(8001)
31 октября и 1 ноября в Волгограде пройдет международный форум общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в 21 веке". Само мероприятие уже традиционное, а вот Дни международного бизнеса пройдут впервые. В городе ожидают представителей разных регионов России и других стран.

Как сообщили в областном комитете экономической политики, организаторами выступили администрация региона и города, а также Россотрудничество: соглашение о взаимодействии было подписано в марте 2019 года. Участие федерального агентства позволяет привлечь большее число российских и иностранных бизнесменов.

В деловой программе запланированы дискуссия "Будущее международных отношений: вызовы и возможные ответы", круглые столы, посвященные общественной дипломатии и роли городов-побратимов в развитии международного сотрудничества.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума

Одним из главных событий станет работа участников форума на площадке "Вперед на экспорт". Российские и зарубежные компании получат возможность провести презентацию своих товаров. Будет работать международная биржа контактов. А это значит, что коммерсанты смогут пообщаться в формате В2В и B2G (взаимоотношения между двумя коммерческими структурами и взаимодействие бизнеса с правительством).

Гости посетят ведущие предприятия Волгоградской области, побывают на основных туристических объектах и в учреждениях здравоохранения, участвующих в программе медицинского туризма.

На круглом столе "Маркетинг территорий" соберутся представители туристических организаций, гостиниц, общественных организаций, научных и образовательных учреждений. Эксперты попробуют выработать эффективные механизмы повышения конкурентоспособности регионов. Коснутся и вопроса продвижения муниципалитетов в социальных сетях.

- Ждем послов Великобритании, Франции, Белоруссии, Узбекистана, Аргентины, Ирана, Армении и Нигерии. Для иностранных участников будет подготовлена экспозиция, раскрывающая потенциал малого и среднего бизнеса региона: мы представим художественные промыслы, промышленность, медицину и пищевое производство. Помимо круглых столов и мастер-классов организуем четыре реверсные бизнес-миссии из Армении, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Формируется перечень иностранных компаний и волгоградских экспортных предприятий, - прокомментировала директор центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова.

Тем временем

Участниками "Диалога на Волге" станут более 250 человек из нескольких десятков стран: Турции, Бельгии, Германии, Китая, Словении, Чехии, США и других. Также в числе гостей будут и представители российских городов: Самары, Казани, Ульяновска, Москвы, Астрахани и Воронежа. Дискуссии пройдут в гостиничном конференц-центре, госуниверситете и на "Волгоград-арене".

Экономика ВЭД Экономика Бизнес Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"