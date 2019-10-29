31 октября и 1 ноября в Волгограде пройдет международный форум общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в 21 веке". Само мероприятие уже традиционное, а вот Дни международного бизнеса пройдут впервые. В городе ожидают представителей разных регионов России и других стран.

Как сообщили в областном комитете экономической политики, организаторами выступили администрация региона и города, а также Россотрудничество: соглашение о взаимодействии было подписано в марте 2019 года. Участие федерального агентства позволяет привлечь большее число российских и иностранных бизнесменов.

В деловой программе запланированы дискуссия "Будущее международных отношений: вызовы и возможные ответы", круглые столы, посвященные общественной дипломатии и роли городов-побратимов в развитии международного сотрудничества.

Одним из главных событий станет работа участников форума на площадке "Вперед на экспорт". Российские и зарубежные компании получат возможность провести презентацию своих товаров. Будет работать международная биржа контактов. А это значит, что коммерсанты смогут пообщаться в формате В2В и B2G (взаимоотношения между двумя коммерческими структурами и взаимодействие бизнеса с правительством).

Гости посетят ведущие предприятия Волгоградской области, побывают на основных туристических объектах и в учреждениях здравоохранения, участвующих в программе медицинского туризма.

На круглом столе "Маркетинг территорий" соберутся представители туристических организаций, гостиниц, общественных организаций, научных и образовательных учреждений. Эксперты попробуют выработать эффективные механизмы повышения конкурентоспособности регионов. Коснутся и вопроса продвижения муниципалитетов в социальных сетях.

- Ждем послов Великобритании, Франции, Белоруссии, Узбекистана, Аргентины, Ирана, Армении и Нигерии. Для иностранных участников будет подготовлена экспозиция, раскрывающая потенциал малого и среднего бизнеса региона: мы представим художественные промыслы, промышленность, медицину и пищевое производство. Помимо круглых столов и мастер-классов организуем четыре реверсные бизнес-миссии из Армении, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Формируется перечень иностранных компаний и волгоградских экспортных предприятий, - прокомментировала директор центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова.

Тем временем

Участниками "Диалога на Волге" станут более 250 человек из нескольких десятков стран: Турции, Бельгии, Германии, Китая, Словении, Чехии, США и других. Также в числе гостей будут и представители российских городов: Самары, Казани, Ульяновска, Москвы, Астрахани и Воронежа. Дискуссии пройдут в гостиничном конференц-центре, госуниверситете и на "Волгоград-арене".