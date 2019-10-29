Медики Подмосковья рассказали, что желание человека пробраться ночью к холодильнику, чтобы разок-другой перекусить вкусненького, сказывается не только на фигуре. Оказалось, ночные перекусы, которым подвержены многие люди, могут привести и к другим опасным нарушениям в работе организма. Релиз областного министерства здравоохранения есть в распоряжении "РГ".

Врачи рассказали, почему есть по ночам опасно не только для фигуры Фото: pixabay.com

Так, структуры ротовой полости ночью "считают", что человек заснул, а, значит, пищи больше не будет. В результате, слюнные железы существенно снижают свою активность.

Как пояснил главврач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин, если в ночное время человек все-таки совершает неоднократные походы к холодильнику, это может привести к развитию кариеса. Мельчайшие частички еды приклеиваются к зубам, разрушая эмаль.

Кроме того, человек рискует нарушить механизмы обновления и восстановления клеток, которые действуют во время сна. У организма просто не хватит сил на омоложение, ведь он вынужден переваривать ночной ужин. Это грозит преждевременным старением.

Михаил Каюгин добавил, что поздние ужины и ночные перекусы могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Избыток глюкозы влияет на стенки сосудов, постепенно истончая их. Также существует высокая вероятность появления тромбов и атеросклеротических бляшек.

Страдает и качество сна. Многие знают по собственному опыту, что с полным желудком заснуть сложно. Сон становится беспокойным, и на следующий день человек, скорее всего, проснется с тяжелой головой и не слишком радужным настроением.