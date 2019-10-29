100+ Forum Russia посетят 10 тысяч гостей и экспертов

Завтра в Екатеринбурге откроется VI международный форум 100+ Forum Russia, участниками которого станут 30 региональных делегаций во главе с министрами строительства и мэрами крупных городов.

В программе - 80 секций, где выступят 336 спикеров. Среди них - архитектор Мелике Алтынышик, по чьему проекту в Сеуле роботы строят музей. Также в Екатеринбург прибыли Федерико Паролотто, консультант по корректировке генплана Москвы, и Хироки Мацуура, проектировщик центрального парка Сколково.

Ключевая тема для обсуждения - "Город будущего": высокотехнологичный, безопасный, экологичный, комфортный для проживания. Она поддержана открывшейся 29 октября выставкой высотного и уникального строительства: 20 тысяч квадратных метров занимают стенды 122 российских и зарубежных компаний. На 33-х презентуют девелоперские проекты, на 40 - инновации, на 23 - современные материалы, еще 18 участников выставки делятся опытом в 3D-проектировании, 8 привезли строительную технику.

Затем к 100+ Forum Russia присоединятся гости Всемирного дня городов, отмечаемого 31 октября. В этом году он проходит под девизом "Лучше город - лучше жизнь" (технологии для будущих поколений): 800 экспертов из 44 стран обсудят, как искусственный интеллект, 3D-печать, виртуальная реальность и дроны могут сделать мегаполисы более доступными и инклюзивными, какую пользу им принесут возобновляемые источники энергии и циклическая экономика. Среди статусных участников мероприятия - исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф, заместитель министра жилищного строительства Китая Цзян Ваньжун, министр жилья и инфраструктуры Венесуэлы Ильдемаро Вильярроэль и другие.

- Это большая удача, что удалось совместить 100+ Forum Russia с таким крупным международным событием. Год назад мы вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в штаб-квартире ООН рассказывали, что уральская столица - одна из немногих, кто сотрудничает с Хабитат с 2000 года, - подчеркивает глава города Александр Высокинский. - Путь, который Екатеринбург прошел за 30 лет, другие проходили веками. В 1990-е это был на 90 процентов промышленный центр, что отражалось в генплане. Сегодня здесь одинаково развиты логистика, транспорт, финансы, связь и телекоммуникационные технологии. По каким-то показателям еще приходится догонять (благоустройство, общественный транспорт), но по каким-то мы впереди по сравнению с другими региональными миллионниками. Например, по уровню зарплат, инвестициям в основной капитал, вводу жилья. И этот опыт очень интересен.

Также впервые на площадке 100+ Forum Russia состоится выездной совет Национального объединения строителей и заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Сенаторов интересует практика Свердловской области в комплексном освоении территорий. По итогам визита на Урал они планируют выработать рекомендации федеральному правительству.

По мнению заместителя руководителя комитета Аркадия Чернецкого, региону действительно есть чем поделиться со всей страной.

- Я не знаю других субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и, может быть, Краснодарского края, где настолько развит строительный рынок. У нас нет однотипных строек: все в монолите или все в "панельках", в кирпиче. Каждая фирма несет свою технологию, при этом нет монополистов. Даже на крупных игроков приходится не больше 100 тысяч квадратных метров в год при 1,1 миллиона ввода в целом, - рассуждает он. - Развитый рынок - это рыночное ценообразование, конкуренция, внедрение инноваций. Мы смогли сохранить институт архитектуры, своих проектантов, тогда как во многих городах таких кадров не осталось.

Кстати

В сентябре 2019 года была принята стратегия развития 100+ Forum Russia и выставки 100+ Технологии для городов. До 2023 года они должны превратиться в крупнейшее в России отраслевое мероприятие с 50 тысячами участников, 500 экспонентами и более чем 100 деловыми сессиями. По сути, стать вторым Иннопромом. По прогнозам, в этом году 100+ Forum Russia посетят 10 тысяч человек.