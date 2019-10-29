3088 югорчан будут бороться за звание лучшего управленца страны

Свыше 233 тысяч заявок поступило из всех регионов России и 68 стран мира на конкурс управленцев "Лидеры России 2020". Заявочная кампания завершилась 27 октября.

- Эти результаты говорят о росте интереса к "Лидерам России". Мы связываем его и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу, - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

На первых трех строчках рейтинга активности федеральных округов по числу поданных заявок - Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Затем следуют Уральский, Сибирский, Южный округа. Замыкают рейтинг Дальневосточный, и Северо-Кавказский.

Отметим, от Югры на конкурс заявились 3088 управленцев, что вывело регион в лидеры по количеству заявок от Уральского федерального округа. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Самой популярной среди конкурсантов стала специализация "Финансы и технологии" - более 61 тысячи заявок. На втором месте - "Наука" - 22 272 заявки. Третье место заняла специализация "Здравоохранение" -9745 регистраций.

Самое большое число участников, имеющих ученые степени, зарегистрировалось в номинации "Наука": 24,2 процента кандидатов наук и 3 процента докторов наук. В специализации "Здравоохранение" - 10,7 процента кандидатов наук и 1,8 процента докторов наук. В специализации "Финансы и технологии" - 4,3% кандидатов наук и 0,2% докторов наук. На общий конкурс заявились 5,9% кандидатов наук и 0,5% докторов наук.

В третьем сезоне конкурса "Лидеры России" произошло изменение возрастного состава участников. Больше всего заявок пришло от конкурсантов в возрасте от 35 до 50 лет - 52,5%, от 25 до 35 лет - 41,7%, старше 50 лет - 3,2%, до 25 лет -2,6 %.

Алексей Комиссаров подчеркнул, что в третьем сезоне произошел существенный рост количества заявок от женщин. В прошлом году - 24 %, в 2019 году - уже 28 %.

По отраслям, в которых сейчас работают участники, лидером стали сфера строительства (8%), образования (7,2%) и государственной службы (6,6%). Далее по результатам статистики следуют такие отрасли, как информационные технологии (5,4%), здравоохранение (5,1%), банки и страхование (5,1%), энергетика (5,0%), оптовая торговля (4,5%), транспорт и логистика (4,5%). Меньше всего участников конкурса работает в следующих отраслях: машиностроение, ЖКХ, ретейл, консалтинг, добыча полезных ископаемых.

Отметим, что в личных кабинетах участников открылась демоверсия первого теста - интеллектуальных способностей. Время на прохождение всех тестов строго регламентировано.

Для оценки потенциала участников в дистанционном этапе используются тесты, разбитые на следующие блоки:

- 28-30 октября - тест интеллектуальных способностей (вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление);

- 4-7 ноября - тест общих знаний (география, история, культура, литература, обществознание);

- 8-10 ноября - тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости;

- 18-20 ноября - тест управленческого потенциала;

- 25-27 ноября -тест управленческой готовности.

Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям.

Напомним, что победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Вся информация на официальном сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф.