"Автомобилист" из Екатеринбурга проиграл седьмой матч подряд

В Континентальной хоккейной лиге вчера прошли очередные матчи регулярного чемпионата. "Автомобилист" из Екатеринбурга продлил свою неудачную серию, а магнитогорский "Металлург", наоборот, оживает после неудачного начала сезона.

Совсем недавно казалось, что "Авто" за лето только оброс мускулами, и из команды-открытия, которой он был в прошлом розыгрыше, готов превратиться в одного из лидеров Восточной конференции. Уральцы, подписавшие летом контракт с суперзвездным Павлом Дацюком, лихо стартовали с восьми побед подряд. Но после этого екатеринбургская машина забарахлила. Начиная с 19 сентября, когда в овертайме "Автомобилист" одолел дома "Куньлунь", команда Андрея Мартемьянова лишь в двух матчах завершила дело в свою пользу. А к выездной серии, которая вчера стартовала в Новосибирске, уральцы проиграли шесть матчей подряд и покинули зону плей-офф.

Матч с "Сибирью" в ее нынешнем виде - не самый лучший вариант, чтобы прервать полосу неудач. По иронии судьбы нынешний главный тренер новосибирцев Николай Заварухин работал раньше ассистентом у рулевого "Авто" Андрея Мартемьянова. И теперь в "Сибири" доказывает, что научился за это время многому. Под его руководством новосибирцы смотрятся очень мощно, идут среди лидеров Востока и на момент встречи с "Автомобилистом" из девяти последних матчей проиграли всего два.

Отчетная встреча лишь подтвердила, что на данный момент "Сибирь" сильнее клуба из Екатеринбурга. В середине первого периода Никита Михайлов открыл счет, после перерыва Юкка Пельтола во второй раз за вечер переиграл Якуба Коваржа, а незадолго до сирены Данил Романцев броском уже по пустым воротам установил окончательный счет - 3:0 в пользу новосибирцев.

Поражение от "Сибири" стало для "Автомобилиста" уже седьмым подряд. Статистика линии нападения уральцев удручает не меньше. Форварды "Авто" не забивают три матча кряду - в последний раз это делал Анатолий Голышев еще 18 октября. Канадский форвард Найджел Доус - один из лучших бомбардиров КХЛ последних лет и по совместительству человек с очень большим личным контрактом - "молчит" уже в семи матчах. Неудачная игра Найджела, как мы видим, напрямую связана с результатами всей команды. Сам Доус объяснил удручающие результаты психологией. А главному тренеру "Автомобилиста" Андрею Мартемьянову пришлось на пресс-конференции отвечать на вопрос, готов ли он к отставке.

- Я к отставке готов всегда, - коротко заявил Мартемьянов.

Едва ли тренеру, с которым совсем недавно "Авто" выдал лучший сезон в клубной истории, укажут на дверь уже сейчас. Но какие-то кадровые решения команде явно нужны. Судя по всему, коснутся они игроков.

- Будем думать по обменам. Рассматривается вариант, что один из хоккеистов поедет домой и не будет с нами продолжать поездку. Будут действия, однозначно, рассказал журналистам главный тренер "Автомобилиста".

Отметим, что в Новосибирске уральский клуб играл без Павла Дацюка. Мартемьянов пояснил, что с 41-летним форвардом изначально была договоренность, что во всех матчах он играть не будет. При этом в следующем гостевом поединке, против казахстанского "Барыса", Дацюк, с большой долей вероятности, выйдет на лед. Также "Авто" был вынужден обходиться без своего ведущего защитника Никиты Трямкина, который заболел. Сроки его восстановления неизвестны.

Пока "Автомобилист" оседает на дне турнирной таблицы, в обратном направлении движется другой уральский клуб - "Металлург" из Магнитогорска. "Сталевары" обладают очень мощным по именам составом и при этом выдали катастрофический старт, впервые оказавшись на последнем месте в КХЛ. Работы лишился не только тренер Йозеф Яндач, но и Геннадий Величкин. Без этого менеджера "Металлург" еще недавно невозможно было себе представить. Но, парадоксальным образом, именно после ухода Величкина "сталевары" окончательно пришли в себя и стали побеждать. Очевидно, сказался и приход на тренерский мостик Ильи Воробьева. Результаты преобразований, которые затеял Илья Петрович, видны хотя бы по движению команды в турнирной таблице. "Металлург" благодаря вчерашней гостевой победе над "Барысом" уже на шестом месте в Восточной конференции.

Игра в столице Казахстана, к слову, получилась не самой результативной. Паршин на шестой минуте вывел "сталеваров" вперед, Диц в середине встречи реализовал большинство и восстановил равновесие, а шайба Матушкина на 33-й минуте принесла победу "Магнитке" - 2:1.

- Хорошая игра, много борьбы. Молодцы, ребята, что выстояли. Хотел бы поблагодарить команду, - Илья Воробьев, подводя итоги встречи, был максимально краток. А вопросов к нему у казахстанских журналистов не было вовсе. Другое дело - главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка. Ему пришлось объяснять, почему команда так мало забивает - не больше двух шайб за игру, если брать четыре последних матча.

- Чтобы забивать, нужен кураж. Много создаем моментов, но нужно немного расправить плечи, поймать кураж с вдохновением, - сказал Скабелка.

Для "Барыса", к слову, это поражение стало третьим подряд. Но казахстанцы сохранили за собой место в четверке лучших команд Востока. У "Металлурга" же - пятая победа в шести последних матчах.