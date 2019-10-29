На днях ко мне пришла полиция. Не застав дома, капитан и майор опросили соседей: как часто и насколько массово ко мне наведываются иностранные граждане. Оказалось, подозревают в незаконной регистрации мигрантов. Якобы с прошлого года моя квартира начала разбухать от прописанных граждан Киргизии и Таджикистана. То есть я перспективный фигурант уголовного дела по статье 322 УК (незаконная регистрация иностранных граждан). Наказание - до 3 лет лишения свободы или штраф до полумиллиона.

К счастью, до скамьи подсудимых не дошло: я сумела доказать, что мигранты липовые. Прописывали иностранцев в моей квартире мошенники. И, как поняла в ходе короткого расследования, ни один горожанин не застрахован от подобной ситуации. Чем это грозит владельцам жилья и как понять, что вашими персональными данными пользуются аферисты?

Тень Темирбая

Про резиновые квартиры я писала не раз. На всю страну недавно прогремел скандал: екатеринбуржец умудрился прописать в своей "двушке" 10 тысяч мигрантов. С каждого брал за справку пять тысяч и открыто оформлял гостей в паспортном столе. В конце концов погорел из-за жадности, ему назначили штраф в 400 тысяч рублей. В Нижнем Тагиле до суда дошло дело предпринимателя, который регистрировал тысячи иностранных граждан в бане и кабинете стоматолога. Всего за нынешний год, по информации ГУ МВД по Свердловской области, по 322-й статье было возбуждено 1799 уголовных дел.

Весть, что сама угодила в "резиновый" перечень, свалилась на меня как гром среди ясного неба. В отделении полиции по месту жительства мне предъявили вещдок: копию документа о временной регистрации гражданина Темирбая Уулу Байтика, где указан мой адрес. Попался Темирбай в руки полиции летом во время рейда в Железнодорожном районе Екатеринбурга - на противоположной от моего места жительства окраине города.

Вычислили, что он нелегал, быстро. Несмотря на штамп в документе, в базе миграционной службы его регистрация в Екатеринбурге не значилась. Судя по датам в справке, мигрант жил в моей квартире с декабря прошлого года.

- Купил за 8,5 тысячи рублей. У кого - не помню. На работу устроился, жилье сам нашел, - сознался полицейским Уулу Байтик.

Тем не менее его судьба была решена: нарушил закон - отправляйся на родину.

Темирбай уехал, но его тень осталась. В той же липовой справке сказано, что принимающей стороной у мигранта была некая Ирина Путятина, временно прописавшая его в своей (то есть моей) квартире. Предприимчивую Путятину я, понятно, в глаза не видела. Но, как ни крути, мой адрес в ее документе заверен печатью. Откуда утекли персональные данные и как появился штамп госструктуры? На мой взгляд, это и должна выяснить полиция. Ведь от подобных приведений можно ждать не только шалостей вроде нелегальной трудовой деятельности или мошенничества с недвижимостью, но и чего-то более серьезного.

Откуда утекли персональные данные и как в липовой справке появился штамп госструктуры?

- Ситуация не так уж уникальна. Чаще всего в таких махинациях участвует не один, а целая группа преступников. Одни специализируются на добывании сведений, которыми располагают УК или паспортные столы, тем более в одном месте легко заполучить полный пакет: паспортные данные, информацию о проживающих и образцы подписей. Другие занимаются подделкой документов, печатей, третьи - реализацией "товара", - пояснил юрист Сергей Тетерин.

Для того чтобы стать "первоисточником", а впоследствии и жертвой мошенников, необязательно терять паспорт. У аферистов свои каналы поиска информации.

- Выйти на вашу квартиру они могли через карту в Интернете. Ткнули пальцем и вписали адрес в фальшивую справку, - уверяли меня в полиции.

С печатью, по-видимому, тоже не возникло проблем. Я за пять минут в том же Интернете нашла умельцев, обещающих "изготовить штампы и печати любой сложности, без документов и лишних вопросов. Достаточно отсканированного или сфотографированного образца". Причем "присутствие защиты и логотипа на печати не помеха".

На запрос в полицию, ловили ли таких мастеров, "РГ" ответили: "Сведениями об установлении предприятий, изготавливающих фальшивые бланки документов и печати для постановки на миграционный учет, а также о наиболее часто подделываемых печатях, штампах и документах управление по вопросам миграции не располагает".

Черная метка

Насколько широко раскинули сети мошенники, сложно даже предположить. Но юристы советуют жильцам бдительно следить за любыми нетипичными ситуациями, возникающими вокруг квартир.

Первые "черные метки" появились весной этого года. Буквально посыпались из почтового ящика. Из различных ведомств - налоговой, банков, ГИБДД - для Уулу Темирбая, Жумасии Майдуновой, Э. Шааева шли уведомления о необходимости оплатить долги. Адрес был указан точный, а вот фамилии… Поначалу заподозрила ошибку: обошла все квартиры в подъезде, где живут мигранты. Но после вопроса: это не вам? - представители дружественных республик шарахались от меня как черт от ладана.

Тогда решила узнать в паспортном столе, не приписали ли мне лишних жильцов. В свое время "РГ" разбиралась с похожей ситуацией в Арамили, где ушлая паспортистка в квартирах целого подъезда зарегистрировала десятки мигрантов. А всплыло мошенничество после того, как УК выставила "привидениям" огромные счета за коммуналку. Сейчас, когда каждой прописанной душе полагается счет за вывоз мусора, пропустить пополнение в квартире невозможно.

После визита в паспортный стол я успокоилась: количество прописанных осталось прежним. Но, как показала жизнь, мошенники находят лазейки, чтобы прийти к нужной цели.

За чужие долги

Моя соседка по лестничной площадке Римма не первый год отбивается от последствий похождений призрака, фиктивно зарегистрировавшегося по ее адресу. Некая Наталья Вахмянцева по паспорту, где стоит липовая регистрация, в нескольких городах набрала кучу кредитов, в основном микрозаймы от 30 до 50 тысяч рублей. Вначале Римме приходили извещения из банков о просроченных выплатах. Она их просто выбрасывала. Затем посыпались письма из коллекторских агентств, далее в дверь постучались сами коллекторы.

- Я им объясняю: такой человек здесь не живет и никогда не жил. Показываю справку из паспортного стола. Одни понимающе кивают и уходят, другие начинают ругаться, - чуть не плачет Римма.

Тогда она пошла к участковому, предложила объявить Вахмянцеву в розыск, ведь на предъявляемых коллекторами документах и фото есть. Но местный Анискин только руками развел:

- Что я могу сделать? По закону вы банкам ничего не должны. Понимаю, нервотрепка, но ко мне обращайтесь, когда коллекторы начнут реально угрожать или драться.

От таких прогнозов моя пожилая соседка вздрогнула, но перечить представителю власти не стала. Даже заявление в полицию не подала. Вскоре участковый уволился, а на двери квартиры появился очередной белый лист с черными буквами: "Верни долг".

- Человек, которого подставили мошенники, по закону никакого отношения к этим кредитам не имеет. Но надеяться, что все рассосется само собой, не стоит, ведь психологическое давление сказывается на здоровье человека. Я знаю примеры, когда после атак коллекторов люди возвращали чужие долги, лишь бы только от них отстали. Идите в полицию. Есть законные способы обуздать выбивал и мошенников, - советует юрист Сергей Тетерин.

В полиции мой случай с фиктивно прописанными мигрантами назвали "нестрашным". Но заявление приняли, пообещав дать ответ дней через десять. По сути, я хочу узнать, возбудят ли полицейские уголовное дело и рискнут ли искать призраков, прописавшихся в нашем доме.

Между тем

По данным начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольги Петровой, в 2019 году по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) было рассмотрено 148 обращений, уголовные дела возбуждены только по 65.

Как действовать

• если на ваш адрес начали приходить письма и извещения с указанием чужих фамилий, обращайтесь в паспортный стол за справкой о приписанных в квартире;

• справку из паспортного стола храните для предъявления полиции, представителям УК или других официальных органов;

• подайте заявление в местное отделение полиции о мошенничестве с вашими персональными данными.