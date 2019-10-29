Для свердловских почтальонов закупят отпугиватели собак

Свердловских почтальонов обеспечат ультразвуковыми устройствами для отпугивания собак. Планируется закупить тысячу таких приборов, дальностью их действия - до десяти метров.

"В области работает более 2500 почтальонов. Средняя протяженность маршрута по доставке корреспонденции - около семи километров", - сообщает пресс-служба регионального управления ФПС.

Обычно собаки к почтальонам равнодушны. Но бывает и такое, что животные сбиваются в стаи и становятся опасны. Тогда отпугиватель незаменим.

"Основная причина нападения домашних животных, - говорят в ФПС, - это отсутствие почтовых ящиков и звонков на воротах и калитках частных домов, из-за чего доставщику приходится заходить во двор".

Домашние собаки зачастую не привиты, что тоже представляет угрозу.

Закупают ультразвуковые устройства по мере выхода из строя старых или по заявке почтальонов.