Эксперты поделятся опытом на Dell Technologies Forum 2019 в Екатеринбурге

Эксперты ИТ-рынка поделятся своим опытом цифровой трансформации на Dell Technologies Forum 2019 в Екатеринбурге.

Главное ИТ-событие осени - Dell Technologies Forum пройдет в Екатеринбурге 21 ноября.

Коротко о главном

Эксперты Dell Technologies представят лучшие продукты, решения и стратегии для реальной трансформации ИТ: от локальных центров обработки данных до публичных облаков и новых граничных вычислений на Dell Technologies Forum 2019 в Екатеринбурге.

Подробности

Dell Technologies Forum 2019, одно из крупнейших мероприятии отрасли, проходит в этом году в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Эксперты компании представят технологические новинки и успешные кейсы трансформации ИТ и бизнеса из портфеля группы компаний Dell Technologies.

В программе сессии о трендах и новинках серверного рынка, гиперконвергенции, сетевых решениях Dell Technologies, доклады спонсоров и партнеров. Среди спонсоров мероприятия Intel, Microsoft, OCS, Softline, Treolan и другие.

Борис Щербаков, вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России: "Мы призываем клиентов и партнеров по всему миру уже сейчас модернизировать, автоматизировать и преобразовывать свою ИТ-инфраструктуру с использованием передовой (гипер-) конвергентной инфраструктуры, серверов, систем хранения, сетевого оборудования и технологий защиты данных. Без цифровизации в ближайшем будущем компании обречены на коммерческое фиаско. Что делать, чтобы грамотно трансформировать ИТ и выжить в этой цифровой бизнес-гонке? Обращайтесь к вендорам, находящимся на передовой этой трансформации, таким как Dell Technologies, осваивайте инструменты для работы с большими данными и гибридными облаками".

Главная цель Dell Technologies Forum - найти решения для цифровой трансформации каждого заказчика и партнера Dell Technologies в России. В рамка форума будут представлены данные масштабного исследования компании, посвященного тому, как технологии изменят окружающий мир и бизнес-среду до 2030 года - Realizing 2030. На базе этого исследования эксперты Dell дадут рекомендации о том, как трансформировать ИТ-инфраструктуру компании, чтобы оставаться конкурентоспособными в цифровой гонке.

Зарегистрироваться на форум Dell Technologies Forum в Екатеринбурге можно по ссылке.

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Пресс-релиз предоставлен SKC-Agency