Как обезопасить свою банковскую карту

Жулики очень быстро освоили IT-сферу, переквалифицировались в хакеров и даже консультируют друг друга в Интернете. Совершив несколько неверных шагов, можно навсегда расстаться со своими сбережениями.

Театр одного зрителя

Виталий Р. считал себя человеком рассудительным, не лишенным здравого смыла, но и он попался на удочку охотников за банковскими счетами. Неизвестный позвонил ему на мобильный, обратился по имени-отчеству и сообщил, что с его деньгами на карте происходит что-то неладное: была попытка подозрительного перевода на другой счет, но ее удалось остановить.

Назвав себя сотрудником службы безопасности, абонент поинтересовался, не перечислял ли Виталий деньги другому лицу. Услышав отрицательный ответ, заявил: я должен убедиться, что действительно разговариваю с владельцем счета. Перевел разговор на коллегу, который предложил продиктовать номер проблемной карты - его мог знать только настоящий хозяин. Растерявшийся Виталий выполнил указание. Голос потребовал назвать хранившуюся на карте сумму, дату выпуска "пластика". В трубке фоном слышались приглушенные переговоры, звуки от перемещения людей, как бывает в офисе. Все выглядело очень натурально.

Виталий, однако, уже начал приходить в себя и на новые вопросы задал свой: "А откуда мне знать, что вы из банка?" Собеседник предъявил "железное" доказательство, отправив сообщение с единого номера банка, а затем запросил номера других карт, мобильных счетов во всех кредитных организациях - таков, дескать, регламент: надо оценить масштабы атаки, сообщить службам безопасности других банков. Без этой информации, предупредил, он не сможет остановить списание денег. Но когда предложил назвать CVV-код, три цифры дополнительной защиты на оборотной стороне "пластика", Виталий окончательно проснулся и ответил отказом.

Липовый сотрудник занервничал. Пообещал, что завершит перевод денег, если не услышит заветные цифры. Затем телефон пиликнул, и на телефон пришло сообщение: с карты списана кругленькая сумма.

В отделении банка, куда испуганный владелец обратился сразу же после разговора, ему посоветовали заблокировать карту. Позже подтвердили: попытка списания денег действительно была, кто-то "рылся" в его "Личном кабинете" на сайте банка, но то ли времени злоумышленникам не хватило, то ли CVV-кода.

Говорят, чужой опыт не так прочно остается в памяти, как свой. Главный вопрос, который теперь беспокоит Виталия, можно ли полностью обезопасить свои счета.

Звоните - вам помогут

Атакам мошенников чаще подвергаются клиенты крупных кредитных учреждений.

- Действительно, мошенники часто выдают себя за сотрудников банка, - отмечает пресс-секретарь Челябинского отделения Сбербанка Индира Бучельникова. - Позвонит на мобильный незнакомец, представится специалистом клиентской поддержки или службы безопасности и просит назвать реквизиты карты, подойти к банкомату и срочно выполнить несколько операций. Причина, по словам афериста, очень серьезная: сбой в базе данных, угроза списания средств. Мошенник действует быстро и торопит свою потенциальную жертву. Это нужно, чтобы напугать ее, не дать возможности оценить ситуацию. Главное правило, которым надо руководствоваться, - не терять самообладание.

Есть несколько признаков, позволяющих распознать фейковые звонки. Настоящий сотрудник банка никогда не попросит сообщить полные реквизиты карты (ее номер, ПИН- и CVV-коды), CVC-пароли банка.

- Преступлений в киберпространстве становится все больше, растет их удельный вес по отношению к другим, - отмечает заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничеством квалифицированной направленности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области подполковник Денис Ершов. - Способы совершения преступлений в IT-сфере также все более изощренные. Правоохранители совершенствуют свою методику раскрытия, преступники - методику краж. Кошки-мышки, как и во всех криминальных направлениях. Они убегают, мы догоняем.

Портрет размыт

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством квалифицированной направленности попытались составить портрет преступника в IТ-сфере. Он вышел нечетким и размытым. По другую сторону закона промышляют не только электронщики и программисты. Лица, ступившие на скользкий путь, отличаются и по возрасту, и по социальному статусу, месту проживания.

Интернет не знает границ, поэтому посягать на чужую собственность могут из любого региона, из любой географической точки. Преступления такого рода носят не только межрегиональный, но и международный характер. Известны случаи, когда граждане других, не только соседних, но и европейских стран, совершали кибератаки на россиян.

- Это могут быть студенты, лица, отбывающие наказание в колониях, представители цыганских диаспор, прежде специализировавшиеся на так называемых "контактных" преступлениях, - перечисляет Денис Ершов. - Теперь они создают кол-центры и дистанционно крадут деньги.

Правила личной кибербезопасности

• никому, включая сотрудников банка, не сообщайте свои пароли, ПИН- и CVV-коды от карт;

• не переходите по подозрительным ссылкам: мошенники могут заразить компьютер или телефон вирусом и украсть ваши данные;

• используйте только официальные приложения банков в App Store, Google Play и Microsoft Store;

• сообщайте банку о смене номера мобильного;

• проверяйте реквизиты переводов и платежей, которые приходят в СМС от банка;

• прикрывайте клавиатуру рукой, когда вводите ПИН-код;

• не принимайте помощь от незнакомцев, не совершайте операции под диктовку;

• осмотрите банкомат перед использованием и убедитесь, что на нем нет подозрительных устройств.

Наиболее распространенные схемы кибермошенничества

№1. Когда позвонивший охотник за удачей представляется сотрудником банка и называет вас по имени-отчеству, скорее всего, он использует одну из слитых в Интернет баз данных или сам добывает нужные сведения. Для этого заходит на своем телефоне в онлайн-приложение банка и в случайном порядке набирает телефонный номер. Обозначая намерение дистанционно перевести абоненту небольшую сумму, нажимает "продолжить". Если к выбранному номеру подключена банковская карта, высвечивается имя-отчество ее владельца. Так злоумышленник делает первый шаг к доверительному общению с будущей жертвой, чтобы потом выведать конфиденциальную информацию.

№2. Псевдосотрудник банка старается подвести владельца карты к банкомату. Предупреждает с тревогой в голосе: нужно срочно бежать к нему, поскольку некто пытается похитить деньги с карты. Обещает подсказать, что делать, когда абонент будет на месте. Диктует: надо вставить карту в банкомат, ввести пароль, войти в сервис "Мобильный банк" и подключить к нему другой номер телефона. Это необходимо, чтобы появилась возможность дистанционно обезопасить средства. Доверившийся человек выполняет все команды, получает СМС с паролем, где сказано, что его ни в коем случае никому нельзя передавать. Но его уверяют: так это другим, а ему, работнику банка, можно. Пароль уходит к преступнику, тот с его помощью "подключает" свой телефон к карте, получая доступ ко всем счетам - не только к дебетовому, но и к накопительному, кредитным картам, ко всей денежной массе.

№3. Она связана с подменой номера. Жертву может ожидать и такой неприятный сюрприз - похититель позвонит ему с телефонных номеров самой кредитной организации, указанных на обороте карты. Существует программное обеспечение, которое позволяет завести соответствующую программу в ноутбук или телефон, и звонить через Интернет, предварительно указав, какой номер должен увидеть абонент.

№ 4. Аферист орудует на виртуальной торговой площадке, вжившись в роль продавца. Просит покупателя перечислить деньги за несуществующий товар на его банковскую карту и гарантирует, что снимет свое объявление, как только придет перевод. А затем выключает телефон и снимает ваши деньги.

Мошенник может сыграть и в "покупателя", демонстрируя готовность заплатить за товар, о котором прочитал в объявлении. Но при этом предупреждает вас, что его банк потребует подтверждение платежа. Поэтому вам нужно подойти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций. Далее - смотри схему № 2.

В качестве профилактической меры правоохранители советуют не делать предоплату неизвестным лицам. Если есть возможность доехать до покупателя - сделать это самим или попросить знакомых, живущих неподалеку. Можно даже проверить продавца, предупредив, что к нему заедут родственники посмотреть товар и передать за него деньги. Если никакого товара нет, а продажа затеяна для отвода глаз, мошенники прекратят общение.