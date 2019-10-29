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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Механизм счастливых воспоминаний

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 245(8003)
Новый экскурсовод Музея советского быта Идрис Буаро проводит свою первую экскурсию. Он очень волнуется и иногда путает слова, но слушатели не расстраиваются и немедленно бросаются на помощь. То, что показывает и о чем рассказывает Идрис, кажется гостям музея настолько родным, что экскурсия перерастает в формат задушевной беседы с выкриками: "И у меня!.. Это же мое!". А тот факт, что историей твоего детства и молодости твоих родителей заинтересовался посторонний вроде бы человек, лишний раз доказывает несомненную ценность этой самой истории.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Идрису пришлись по душе бюсты Ленина, концептуально оформленные художниками Екатеринбурга. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Идрису пришлись по душе бюсты Ленина, концептуально оформленные художниками Екатеринбурга. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Идрис Буаро родился в Сенегале, он старший ребенок в многодетной и очень небогатой семье. Чтобы исполнить свою мечту - выучить иностранные языки, он отправился путешествовать по миру. Без копейки в кармане, рассчитывая на помощь друзей, которых в эпоху соцсетей легко найти в любой стране. Он хватается за любую работу и никогда не унывает. Владея английским и французским, Идрис понимает: погружение в языковую среду важнее, чем годы, проведенные за партой. В Россию он приехал осваивать русский. В этом смысле работа экскурсовода - отличный шанс изучить и историю, и психологию, и культуру.

Фото: Музей истории Екатеринбурга
В музеях Екатеринбурга появились игровые маршруты для детей

Директор музея Ирина Светоносова новым экскурсоводом довольна, хотя и сказала ему после дебюта, что надо еще тренироваться и тренироваться. Она очень старается превратить свой музей не в хранилище экспонатов, а в место встречи людей, которые не хотят забывать или желают узнать.

- Все началось в 2017 году, когда я с детьми попала в музей советского быта в Казани, - рассказывает Ирина. - Меня поразило, какой он был живой: везде слышались смех, разговоры, общались люди разных поколений. И я решила создать такой же в Екатеринбурге.

В то время у Ирины был небольшой бизнес, все доходы от него пошли на новый проект. А дальше - почти как у Идриса. Помогали друзья, горожане отдавали экспонаты за просто так или за копейки. Сегодня музей, недавно переехавший в просторное и очень подходящее ему помещение, - ее единственный бизнес, только-только вышедший в ноль, то есть пока не приносящий прибыли. Но для сбывшейся мечты это отличный старт.

Музей не погружен целиком в прошлое. Запуская механизм счастливых воспоминаний, он готов говорить и о современности. Среди экспонатов - фрагмент взорванной телебашни, тринадцать бюстов Владимира Ильича, концептуально оформленных художниками Екатеринбурга. Словом, это отличное место встречи приближающегося "красного дня календаря" для тех, кому не надо уточнять дату.

Кстати

Музей советского быта живой: духи можно понюхать, на магазинных весах что-то взвесить, гэдээровскую комбинацию примерить, коврик с оленями погладить, модные журналы полистать, чугунную педаль швейной машинки понажимать. (Да! Это мое любимое занятие в детстве!) Семиклассники из лицея № 7 города Березовского приехали сюда, ожидая чинной экскурсии. А вместо этого носились из комнаты в комнату, хихикая и удивляясь, перебирали вещи, задавая кучу вопросов, играли в "крутейшую", по их отзывам, настольную игру. А потом пили чай из стаканов с подстаканниками и с шоколадками "Аленка".

- Дети сейчас не смотрят старые фильмы, совершенно ничего не знают о том, как и в каких условиях жили их дедушки и бабушки, - говорит классный руководитель Марина Комарова. - И сами видите, насколько им тут понравилось.

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