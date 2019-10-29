Разработан сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов

В январе 2020 года Минтруд России планирует запустить сервис, который позволит отслеживать, как трудоустраиваются выпускники вузов. Об этом рассказал замглавы ведомства Всеволод Вуколов в ходе чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который проходит сейчас в Екатеринбурге.

Он уточнил, что сервис будет способен отследить, что произошло с выпускником после окончания учебы, куда он пошел на работу, какова его профессиональная траектория через два-три года.

При этом, по словам замруководителя Роструда Дениса Васильева, на сегодняшний день большое значение имеет не столько полученная профессия, сколько профессиональные навыки, и получив одну профессию, человек может успешно трудиться по другой.