Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нового Уренгоя

Пассажирский самолет, летевший сегодня из столичного Домодедово в Новый Уренгой, во время посадки в аэропорту назначения столкнулся с птицей.

После посадки на пробеге по ВПП произошло столкновение с птицей. Воздушное судно отстранено от полетов.

"Никто из 73 пассажиров и четверых членов экипажа в результате происшествия не пострадал", - сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Ямал", которой принадлежит борт.

В обстоятельствах случившегося будет разбираться специальная комиссия.

"Обратный рейс в Москву этого перевозчика вылетел из Нового Уренгоя в 11.17, задержка составила 3,5 часа", - прокомментировали "РГ" в пресс-службе аэропорта.