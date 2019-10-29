Свердловская железная дорога вошла в число лучших налогоплательщиков области

Глава региона поблагодарил руководителей предприятий, признанных лучшими, и выразил слова благодарности трудовым коллективам этих предприятий.
В 2018 году Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО "РЖД", расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 21,3 млрд рублей (на 2% больше, чем в 2017 году), в том числе в бюджет Свердловской области 5,4 млрд рублей.
За девять месяцев (январь - сентябрь) 2019 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО "РЖД", расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 15,9 млрд рублей (на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года), в том числе в бюджет Свердловской области 3,2 млрд рублей.
Стоит отметить, что СвЖД уже не первый год входит в число победителей конкурса "Лучший налогоплательщик" Свердловской области.
Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"