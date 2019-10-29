Свердловская железная дорога вошла в число лучших налогоплательщиков области

Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" награждена почетным дипломом губернатора Свердловской области за достижение высоких производственных показателей, большой вклад в укрепление благосостояния Свердловской области и победу в областном конкурсе "Лучший налогоплательщик" по итогам 2018 года. Награду начальнику СвЖД Ивану Колесникову сегодня в Екатеринбурге вручил губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил руководителей предприятий, признанных лучшими, и выразил слова благодарности трудовым коллективам этих предприятий.

В 2018 году Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО "РЖД", расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 21,3 млрд рублей (на 2% больше, чем в 2017 году), в том числе в бюджет Свердловской области 5,4 млрд рублей.

За девять месяцев (январь - сентябрь) 2019 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО "РЖД", расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 15,9 млрд рублей (на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года), в том числе в бюджет Свердловской области 3,2 млрд рублей.

Стоит отметить, что СвЖД уже не первый год входит в число победителей конкурса "Лучший налогоплательщик" Свердловской области.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"