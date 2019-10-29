В Челябинске завели дело о халатности при ремонте памятника Ленину

Памятник В. И. Ленину, уУстановленный в 1959 году на площади Революции в Челябинске. Фото: Виталий Савельев/РИА Новости

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, принимавших работы по реконструкции памятника В.И. Ленину на главной площади города. Их действия квалифицированы по статье о халатности, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- По предварительным данным, в этом году уполномоченные должностные лица муниципального учреждения "Центр историко-культурного наследия" Челябинска произвели приемку работ по ремонту памятника В.И.Ленину, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В результате работы, выполненные с ненадлежащим качеством, оплачены из средств областного бюджета в сумме более 14 миллионов рублей, что является особо крупным ущербом.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, выявившей в действиях должностных лиц признаки халатности. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

По статье о халатности с причинением особо крупного ущерба (часть 1.1. статьи 293 УК РФ) им грозит наказание в виде штрафа на сумму до полумиллиона рублей, обязательных или исправительных работ и вплоть до полугодового ареста.