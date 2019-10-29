В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.

"Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть накануне вечером от сотрудников больницы. По предварительным данным, женщина родила несколько дней назад. Младенец был в другой комнате в момент, когда все произошло. Личность погибшей установлена, ей было 33 года", - рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По сведениям полиции, у роженицы были проблемы со здоровьем.

"Признаков насильственной смерти не установлено", - сообщает пресс-служба Следственного комитета области.

Начата доследственная проверка по факту несчастного случая. Эксперты изучают медицинские документы женщины, опрашивают очевидцев, работников больницы, пациенток".