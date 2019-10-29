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29.10.2019 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.

"Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть накануне вечером от сотрудников больницы. По предварительным данным, женщина родила несколько дней назад. Младенец был в другой комнате в момент, когда все произошло. Личность погибшей установлена, ей было 33 года", - рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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По сведениям полиции, у роженицы были проблемы со здоровьем.

"Признаков насильственной смерти не установлено", - сообщает пресс-служба Следственного комитета области.

Начата доследственная проверка по факту несчастного случая. Эксперты изучают медицинские документы женщины, опрашивают очевидцев, работников больницы, пациенток".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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