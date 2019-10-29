Новости

Синоптики рассказали о потеплении в Москве до плюс 12 градусов 17:10
Генетики нашли настоящую родину современного человека 17:08
В Коми нападение подростка на магазин попало на видео 17:04
Стартовали продажи пикапа совместной разработки Changan и PSA 17:02
По е-визе Петербург посетили уже более 14 тысяч иностранцев 16:52
В Барселоне испанского премьера охранял человек с портфелем-щитом 16:50
Московская канатная дорога изменит режим работы в праздники 16:47
Донской аэропорт Платов стал участником #tetrischallenge 16:38
Ледниковый период связали с внеземным воздействием 16:35
В Крым доставлены 44 новых автобуса 16:32
Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold: распаковка и первые впечатления 16:18
Премия СВР России будет носить имя академика Евгения Примакова 16:11
Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой 16:07
Аномальное тепло: В Москве расцвели одуванчики и ромашки 16:05
Центр Севастополя остался без света из-за крупной аварии 16:02
В России резко сократилось число автодилеров 16:01
Донские ученые разработали самоочищающуюся от грязи нанокраску 16:00
В ОБСЕ подтвердили информацию о разведении сил в Донбассе 15:55
Фильм "Аббатство Даунтон" откроет фестиваль "Новое британское кино" 15:54
В разграбленном Аттилой городе найден клад золотых монет 15:49
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана в Будапеште 15:43
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей 15:41
Врачи выписали трех тюменцев, у которых подозревали "гаффскую болезнь" 15:41
Москвичи и зрители 20 городов России увидят ролики-победители фестиваля "Каннские Львы" 15:36
Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 16:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Возвращение героев

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 245(8003)
Бронзовые бюсты героев Великой Отечественной войны устанавливают на бульваре Победы в Ирбите. На этой неделе на гранитных постаментах появилось шесть скульптур. Еще пять изготавливают в художественно-литейной мастерской Нижнего Тагила.
Фото: Михаил Синицын/РГ
Под Можайском открыли мемориал

В бронзе увековечены жители сел Ирбитского района. Скульптуры павших воинов, отлитые из бетона, стояли на бульваре еще с советских времен, но постепенно пришли в негодность. Большая часть средств на проект возрождения памятной аллеи направлена из местного бюджета, инициативу поддержали общественники и региональные власти.

Воспроизвести облик героев оказалось непросто, пришлось использовать архивы родственников. Так, сохранилась всего одна фотография Героя Советского Союза Спиридона Спицина, и то плохого качества. На снимке уральцу, погибшему в 1943 году в битве за Днепр, нет и 20 лет. И все-таки скульпторы смогли передать мельчайшие черты защитника Отечества.

Аллея Славы с одиннадцатью памятниками солдатам Победы откроется 9 декабря, когда в России будут отмечать День Героев.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"