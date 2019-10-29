Бронзовые бюсты героев Великой Отечественной войны устанавливают на бульваре Победы в Ирбите. На этой неделе на гранитных постаментах появилось шесть скульптур. Еще пять изготавливают в художественно-литейной мастерской Нижнего Тагила.

В бронзе увековечены жители сел Ирбитского района. Скульптуры павших воинов, отлитые из бетона, стояли на бульваре еще с советских времен, но постепенно пришли в негодность. Большая часть средств на проект возрождения памятной аллеи направлена из местного бюджета, инициативу поддержали общественники и региональные власти.

Воспроизвести облик героев оказалось непросто, пришлось использовать архивы родственников. Так, сохранилась всего одна фотография Героя Советского Союза Спиридона Спицина, и то плохого качества. На снимке уральцу, погибшему в 1943 году в битве за Днепр, нет и 20 лет. И все-таки скульпторы смогли передать мельчайшие черты защитника Отечества.

Аллея Славы с одиннадцатью памятниками солдатам Победы откроется 9 декабря, когда в России будут отмечать День Героев.