Рособрнадзор протестирует ЕГЭ по информатике на компьютерах

В среду, 30 октября, Рособрнадзор проведет тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. В нем примут участие почти 19 тысяч школьников из 84 регионов России.

- Работа по переводу ЕГЭ по информатике в компьютерный формат ведется Рособрнадзором в течение нескольких лет. С 2021 года новую модель экзамена планируется ввести в штатный режим, - рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Нам важно понять, все ли пункты проведения экзаменов готовы в плане материально-технического оснащения.

В апробации будет задействовано 1 865 пунктов проведения экзамена. В основном это, конечно, школы. Тренировочный экзамен пройдет по новой технологии.

Каждый выпускник обеспечивается отдельным компьютером. Он может использовать офисное программное обеспечение, которые изучал в школе. Все задания отображаются не на бумажных бланках, как сейчас, а на экране монитора. Ввод и сохранение ответов участников тоже обеспечивается при помощи компьютера.

Что особенно интересно? Задания по информатике разработаны так, что ответы участников не требуют экспертной проверки. Все работы проверяются и оцениваются автоматически.