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Рубрика: В мире

Саудовский принц поздравил Трампа с уничтожением главаря ДАИШ

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Кронпринц поздравил американского лидера с ликвидацией главаря ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") Абу Бакра аль-Багдади.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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В свою очередь Трамп поблагодарил саудовского принца "за продолжающееся прочное партнерство Саудовской Аравии и Соединенных Штатов". Они также обсудили региональные и двусторонние вопросы, передает РИА Новости.

Напомним, США провели спецоперацию в Сирии, в результате которой был ликвидирован лидер ДАИШ Абу Бакр аль-Багдади. Отмечается, что операция проводилась в сирийском Идлибе. Аль-Багдади якобы удалось обнаружить по пути к турецкой границе. Он пытался вывезти свою семью. Утверждается, что ранее американские военные получили надежные разведданные, что и помогло уничтожить террориста.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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