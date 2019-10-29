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29.10.2019 13:45
Рубрика: Экономика

Сбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru Group

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сбербанк собирается войти в капитал Mail.ru Group через сделку по приобретению миноритарной доли у Газпромбанка. Эти планы он подтвердил в официальном сообщении. Ранее о предполагаемой сделке со ссылкой на свои источники сообщал Bloomberg.

Фото: iStock
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Соглашение о покупке доли Сбербанк рассчитывает подписать до конца 2019 года "после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов".

"Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк, - прокомментировал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

В июле 2019 года Сбербанк и Mail.Ru Group подписали обязывающее соглашение о создании совместного О2О-предприятия (online-to-offline) в сфере еды и транспорта стоимостью свыше 100 миллиардов рублей подписали в июле 2019 года. Предполагается, что Интернет-холдинг внесет в него сервиcы доставки еды Delivery Club и заказа такси "Ситимобил", а также средства в размере 7,7 миллиарда рублей, а Сбербанк - долю в компании Foodplex и средства в сумме 38 миллиардов рублей.

"С момента объявления новости о создании со Сбербанком совместного предприятия мы уже проделали большую совместную работу и убедились, что наши взгляды с партнерами полностью совпадают. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве и рассчитываем на продолжительные и тесные взаимоотношения со Сбербанком", - сказал Добродеев.

Фото: istockphoto.com
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Согласно новой стратегии развития Сбербанка, он должен превратиться в универсальную технологическую компанию, способную конкурировать с Google, Apple, Facebook, Amazon и при этом "остаться лучшим банком для своих клиентов".

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, банки плачут по поводу того, что в Силиконовой долине едят их завтрак каждый день. "Мы не хотим присоединяться к плачущим по этому поводу, мы хотим есть завтрак тех, кто ест завтрак других банков. И это наша ключевая амбиция", - пояснял он.

В августе 2019 года Сбербанк стал владельцем 46,5 процента акций Rambler Group. В периметр сделки вошли онлайн кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, в числе которых - Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис "Рамблер.Касса", а также кинотеатр "Художественный".

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