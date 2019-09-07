Сбербанк и Mail.ru до конца года закроют сделку по созданию СП

Сбербанк и Mail.ru Group планируют до конца этого года закрыть сделку по созданию создать совместного предприятия на базе Delivery Club и "Ситимобил", сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"По срокам мы до конца года должны закрыть сделку. Не раньше ноября, ноябрь - декабрь", -.цитирует Грефа ТАСС.

Как сообщалось ранее, в создаваемой компании участие будет распределено в равных долях. Партнеры в общей сложности инвестируют до 64 миллиардов рублей.

Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100 процентов) и "Ситимобил" (22,69 процента), а также связанные с ними инвестиции в другие компании. Кроме того, инвестирует 7,7 миллиарда рублей и дополнительно может инвестировать до 5,1 миллиарда рублей.

Сбербанк внесет в совместную компанию долю в Foodplex (35 процентов) и около 38 миллиардов рублей.

Герман Греф ранее заявлял, что Сбербанк тем самым выходит на наиболее динамичные рынки страны.