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07.09.2019 12:29
Рубрика: Экономика

Сбербанк и Mail.ru до конца года закроют сделку по созданию СП

Текст: Евгений Гайва

Сбербанк и Mail.ru Group планируют до конца этого года закрыть сделку по созданию создать совместного предприятия на базе Delivery Club и "Ситимобил", сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"По срокам мы до конца года должны закрыть сделку. Не раньше ноября, ноябрь - декабрь", -.цитирует Грефа ТАСС.

Фото: iStock
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Как сообщалось ранее, в создаваемой компании участие будет распределено в равных долях. Партнеры в общей сложности инвестируют  до 64 миллиардов рублей.

Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100 процентов) и "Ситимобил" (22,69 процента), а также связанные с ними инвестиции в другие компании. Кроме того, инвестирует 7,7 миллиарда рублей и дополнительно может инвестировать до 5,1 миллиарда рублей.

Сбербанк внесет в совместную компанию долю в Foodplex (35 процентов) и около 38 миллиардов рублей.

Герман Греф ранее заявлял, что Сбербанк тем самым выходит на наиболее динамичные рынки страны.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Финансы Сбербанк Компании Информационные технологии Mail.ru
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