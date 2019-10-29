Отвод вооруженных подразделений с приграничных Турции территорий Сирии, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Там уже находятся пограничники Асада и российская военная полиция. Об этом вчера в Ереване на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что у двух дружественных стран накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом. Кроме того, наши и армянские офицеры занимаются в Сирии гуманитарным разминированием. Эта операция, по словам Шойгу, идет довольно активно. В ближневосточном государстве уже очищена территория в 100 кв. км, там обезврежено большое количество различных взрывоопасных предметов - от мин и снарядов до боеприпасов к реактивным системам залпового огня. Хватает работы в Сирии и у армянских и российских медиков, которые, как заметил министр, оказывают помощь "настрадавшемуся за последние годы населению страны".

По оценке Шойгу, Армения - не просто союзник, но и ключевой партнер России в Закавказье. Наш министр напомнил коллеге, что созданы и функционируют Объединенная группировка войск и Объединенная региональная система ПВО двух стран. Организовано тесное взаимодействие их генштабов, осуществляется совместное планирование. В военных вузах России учатся 248 армянских военнослужащих. А количество совместных мероприятий, намеченных на будущий год, превышает шесть десятков. "Планируем продолжать наше взаимодействие так же интенсивно, не снижая набранных темпов", - обратился Шойгу к коллеге.

О ситуации на Ближнем Востоке и гуманитарной миссии двух стран в Сирии шла речь и на встрече Сергея Шойгу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они также обменялись мнениями по вопросам развития армяно-российского стратегического сотрудничества, проблемам региональной и международной безопасности.

Вчера же Шойгу провел инспекцию армейских объектов в городе Гюмри, где расквартирована наша 102-я военная база. Ее командир Николай Мартынюк доложил министру обороны, что после оснащения новой и модернизированной техникой и вооружением боевой потенциал базы вырос почти вдвое.

В ближневосточном государстве уже очищена территория в 100 квадратных километров

Шойгу также нашел время побывать в местном храме святой великомученицы царицы Александры, где вручил настоятелю икону. Замминистра Тимур Иванов получил в Гюмри от Шойгу особое задание - оказать помощь в воссоздании исторического облика воинского храма и в проведении там реставрационных работ. "Это должен быть центр духовной культуры - и по внутреннему содержанию, и по внешнему облику", - подчеркнул министр.