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29.10.2019 10:45
Рубрика: В мире

США не будут повышать пошлины в обмен на закупки Китаем агропродукции

Текст: Ольга Игнатова
Фото: REUTERS/Aly Song Фото: REUTERS/Aly Song
Фото: REUTERS/Aly Song

США и Китай объявили о новом перемирии, пишет "Коммерсант". Два дня переговоров делегаций США и Китая в Вашингтоне завершились договоренностью о частичной сделке, которая, по словам президента США Дональда Трампа, может быть подписана в течение четырех-пяти недель. Но пока договоренности не формализованы - по итогам переговоров не подписано каких-либо документов.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Среди основных условий сделки - обещание Пекина нарастить закупки агропродукции в США - до $40-50 млрд в год. При этом, например, в 2017-м году закупки были совершены на $19,5 млрд, в 2018 году - упали до $9 млрд.

В свою очередь, США не будут повышать с 25% до 30% пошлины на импорт. При этом, по словам Дональда Трампа, стороны достигли соглашения по защите интеллектуальной собственности, а также продвинулись в вопросе урегулирования трансфера технологий.

Ранее Вашингтон выражал недовольство тем, что в КНР работников американских компаний принуждают к передаче технологий китайским партнерам. Президент США указал, что соглашение в этом вопросе может предполагать передачу ноу-хау в обмен на расширение доли американских компаний на китайском рынке.

В мире США Торговые войны
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