Стоит ли покупать квартиру в бывшем общежитии

Новости

Планетоход NASA отправится на Луну за пробами льда 21:21
Истребители НАТО смогли сфотографироваться на фоне могучего Су-35 20:53
МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии 20:47
В Домодедово для спасения пассажира экстренно сел Airbus 20:42
Путин получил в подарок факсимиле книги-гимна единству России 20:41
Житель Ленобласти построил собственную железную дорогу и паровоз 20:21
В Петербурге произошел крупный пожар в заброшенном доме 20:18
В России появятся современные пригородные поезда с коворкинг-зонами 20:13
Установлено неожиданное предназначение истуканов острова Пасхи 19:50
Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC 19:42
Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов 19:30
Минск и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности 19:29
В Ярославле детсадовцы избили сверстницу 19:11
Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно 19:08
Новым мэром Череповца избрали Вадима Германова 18:55
В Кремле заявили об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади 18:51
Сайдик подвел итоги работы Трехсторонней контактной группы 18:50
Грызлов: Для отвода войск на Донбассе потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата 18:20
Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов 18:06
В России появился новый супервездеход 18:00
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом 17:57
Иностранцы смогу подавать миграционные документы в электронном виде 17:55
Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 20:48
Рубрика: Экономика

Дешевле некуда

Стоит ли покупать квартиру в бывшем общежитии
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Неделя № 245(8003)
В интернете появились объявления о продаже квартир в бывших общежитиях. Компании эти дома собираются полностью отремонтировать и продавать в них комнаты как квартиры. Цены ниже, чем на обычное жилье.
Покупатели моментально бронируют жилье площадью 11 квадратных метров из-за низкой цены. Фото: EPA Покупатели моментально бронируют жилье площадью 11 квадратных метров из-за низкой цены. Фото: EPA
Покупатели моментально бронируют жилье площадью 11 квадратных метров из-за низкой цены. Фото: EPA

И вот агент демонстрирует жилье. Во всем доме кипит ремонт, ремонтируют фасад, подъезды. Смотрим последний оставшийся вариант площадью 20,8 квадратного метра (все остальные квартиры уже забронированы). Есть кухня, оборудованная ванная комната. Цена - 5,2 миллиона рублей. Комфортно, но тесновато. Но это еще не предел. Рядом вариант площадью 11 квадратных метров. В такой комнате также уже стоит кухня, но места рядом хватит только на узкую кровать. При этом этот вариант также давно забронирован.

Фото: istock
Как купить квартиру ниже рыночной цены

Вопросов очень много. Купить жилье пока нельзя. Кадастровый номер присваивается, только когда все работы по строительству и отделке жилья завершены и объект сдан. Застройщик обращается к органам государственной или муниципальной власти, разрешившей строительство и ввод постройки в эксплуатацию с передачей документов для осуществления этими органами регистрации недвижимости и присвоения кадастровых номеров.

"Чтобы избежать проблем, рекомендуется приобретать недвижимость с готовым пакетом документов, если жилье бронируется в период реконструкции, необходимо тщательно проверить наличие всех бумаг, актуальность предоставленных сведений и внимательно читать договор, особенно пункты, касающиеся постановки жилья на кадастровый учет", - отмечает генеральный директор АПРИ "Флай Плэнинг" Владимир Савченков.

Могут ли отказать в присвоении кадастрового номера? Как пояснил Савченков, отказ может возникнуть лишь на этапе обработки предоставленных документов. Самые частые случаи отказов - неаккредитованность фирмы, составлявшей техплан, здание учтено как временная постройка, объект причислен к видам зданий и сооружений, не подлежащих постановке в ГКН, выявлены несоответствия заявленных бумаг, например с данными в базе.

Предусмотреть все "подводные камни" не получится

Здание явно не является временной постройкой. Допустим, с кадастровым номером все будет нормально. После присвоения номера можно заключать договор купли-продажи или взять ипотеку в банке.

Когда регистрация купли-продажи проходит успешно, покупатель получает договор с печатью Росреестра. Чтобы удостовериться в том, что право собственности перешло, можно заказать выписку.

Вроде снова все понятно. Хорошо, а что если компания не доделает ремонт в доме? У специалистов и на это есть ответ: сроки окончания работ прописываются в договоре купли-продажи.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Спрос на малометражное жилье в России уверенно растет

Неужели все сомнения напрасны? Вовсе нет, отвечают эксперты. "К примеру, сделку может оспорить предыдущий владелец здания, который не получил средства от нового собственника, ведущего продажи", - говорит управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая.

Кроме того, если такие компании начинают продажи еще до завершения реконструкции, вероятно, им требуются средства для завершения работ. "Закономерно возникает вопрос, почему бы не подождать пару месяцев и продавать жилье, когда покупатель сможет использовать помещение сразу после сделки", - добавляет Литинецкая.

Если сроки завершения реконструкции не будут соблюдены, специалисты советуют или расторгнуть договор на основании отсутствующего акта приема-передачи, или заселиться через суд.

"Уточните еще, нет ли в отношении компании исполнительных производств о взыскании денежных средств. Попросите у продавца выписку из ЕГРН, в которой будет отражена история правообладателей объекта. Однако вряд ли вы можете застраховаться от ситуации, когда компания находится на стадии банкротства и, продавая недвижимость, избавляется от своих активов", - заключила Литинецкая.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6%
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми