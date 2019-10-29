Стоит ли покупать квартиру в бывшем общежитии

В интернете появились объявления о продаже квартир в бывших общежитиях. Компании эти дома собираются полностью отремонтировать и продавать в них комнаты как квартиры. Цены ниже, чем на обычное жилье.

И вот агент демонстрирует жилье. Во всем доме кипит ремонт, ремонтируют фасад, подъезды. Смотрим последний оставшийся вариант площадью 20,8 квадратного метра (все остальные квартиры уже забронированы). Есть кухня, оборудованная ванная комната. Цена - 5,2 миллиона рублей. Комфортно, но тесновато. Но это еще не предел. Рядом вариант площадью 11 квадратных метров. В такой комнате также уже стоит кухня, но места рядом хватит только на узкую кровать. При этом этот вариант также давно забронирован.

Вопросов очень много. Купить жилье пока нельзя. Кадастровый номер присваивается, только когда все работы по строительству и отделке жилья завершены и объект сдан. Застройщик обращается к органам государственной или муниципальной власти, разрешившей строительство и ввод постройки в эксплуатацию с передачей документов для осуществления этими органами регистрации недвижимости и присвоения кадастровых номеров.

"Чтобы избежать проблем, рекомендуется приобретать недвижимость с готовым пакетом документов, если жилье бронируется в период реконструкции, необходимо тщательно проверить наличие всех бумаг, актуальность предоставленных сведений и внимательно читать договор, особенно пункты, касающиеся постановки жилья на кадастровый учет", - отмечает генеральный директор АПРИ "Флай Плэнинг" Владимир Савченков.

Могут ли отказать в присвоении кадастрового номера? Как пояснил Савченков, отказ может возникнуть лишь на этапе обработки предоставленных документов. Самые частые случаи отказов - неаккредитованность фирмы, составлявшей техплан, здание учтено как временная постройка, объект причислен к видам зданий и сооружений, не подлежащих постановке в ГКН, выявлены несоответствия заявленных бумаг, например с данными в базе.

Предусмотреть все "подводные камни" не получится

Здание явно не является временной постройкой. Допустим, с кадастровым номером все будет нормально. После присвоения номера можно заключать договор купли-продажи или взять ипотеку в банке.

Когда регистрация купли-продажи проходит успешно, покупатель получает договор с печатью Росреестра. Чтобы удостовериться в том, что право собственности перешло, можно заказать выписку.

Вроде снова все понятно. Хорошо, а что если компания не доделает ремонт в доме? У специалистов и на это есть ответ: сроки окончания работ прописываются в договоре купли-продажи.

Неужели все сомнения напрасны? Вовсе нет, отвечают эксперты. "К примеру, сделку может оспорить предыдущий владелец здания, который не получил средства от нового собственника, ведущего продажи", - говорит управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая.

Кроме того, если такие компании начинают продажи еще до завершения реконструкции, вероятно, им требуются средства для завершения работ. "Закономерно возникает вопрос, почему бы не подождать пару месяцев и продавать жилье, когда покупатель сможет использовать помещение сразу после сделки", - добавляет Литинецкая.

Если сроки завершения реконструкции не будут соблюдены, специалисты советуют или расторгнуть договор на основании отсутствующего акта приема-передачи, или заселиться через суд.

"Уточните еще, нет ли в отношении компании исполнительных производств о взыскании денежных средств. Попросите у продавца выписку из ЕГРН, в которой будет отражена история правообладателей объекта. Однако вряд ли вы можете застраховаться от ситуации, когда компания находится на стадии банкротства и, продавая недвижимость, избавляется от своих активов", - заключила Литинецкая.