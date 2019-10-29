Есть артисты, которые все-таки стараются избавиться от своего счастливого прошлого. Томас Андерс, в прошлом солист Modern Talking, кажется, как раз из таких людей. На "Дискотеке 80-х", "Легендах Ретро-FM" или схожих ностальгических шоу в Европе он бодро поет сладкоголосые романтичные хиты этого улыбчивого дуэта. А в свободное время от туров-аттракционов все чаще делает вольнолюбивые попытки измениться и показать себя с новой, еще неведомой для публики стороны.

Ради этого Томас Андерс с улыбкой доброго дядюшки теперь ведет на немецком телевидении программу о генеалогии Du ahnst es nicht, где уже сам берет интервью. Иногда поет баллады в сопровождении акустической гитары. А главное - перешел на исполнение песен на немецком языке, за год напел на нем второй сольный альбом Ewig mit dir, переключившись уже на классическую эстрадную песню. И вот теперь представил новую программу в Санкт-Петербурге. На очереди концерт в Москве - в четверг, 31 октября.

В верхнем регистре голос Томаса Андерса звучит уже иначе. Без прежнего ощущения полета, удали и бесшабашности, зато - более драматично, порой с опереточным шиком. При этом музыка уже более разноплановая: есть и баллады, спетые с вкрадчивыми, шаловливыми интонациями, и эстрадно-раскатистые шлягеры, и душещипательные мелодии, и фрагментарное использование маршевых ритмов (от Falco до Rammstein - кто их только не любил?!). Есть на диске даже - рок: кавер-версия хита американской группы The Killers - старателей встревоженных мелодий, пылких гитар и креативных электронных клавиш. Очевидно, что теперь Андерс решил попробовать себя в разных жанрах, пытаясь уйти от стереотипов собственного имиджа. Поровну смешал бравурный поп-оптимизм и красивую чувственную меланхолию. Нельзя сказать, что эта попытка к бегству от себя былого Томасу Андерсу удалась. Альбому не хватает цельности, продюсерского умения так выстроить звук, чтобы создавалось ощущение, что одна песня продолжает другую, да и баланс между использованием живых инструментов и электроники не столь совершенен, как у тех же The Killers.

Собрать в единый притягательный пазл песни различных авторов не удалось. Сам певец по-прежнему не старается проявить себя как композитор или поэт, хотя уже выпустил две успешные книги: автобиографию и художественно-познавательный том, в котором собраны его увлекательные истории о гастролях и рецепты понравившихся в разных странах блюд. Теперь он выучился достойно и артистично играть на фортепиано (и, как говорил в недавнем интервью, скоро посетит в Москве даже концерт органной музыки). Но новый диск все-таки грешит мозаичностью и фрагментарностью идей. Может, и потому он не стал успешным: лишь в родной для артиста Германии он занял 12-е место в национальном хит-параде, а в других странах не попал даже в Top-30. Да и песен уровня Soldier периода его сольной карьеры десятилетней давности на новом альбоме не оказалось...

Может, и поэтому в программу петербургского концерта Томас Андерс включил только одну песню с Ewig mit dir, как раз Menschen поп-рок группы The Killers. И пел в основном хиты Modern Talking.