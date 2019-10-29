Ученые назвали лучшее время для бега

Вопрос о "правильном и неправильном" времени для бега, похоже, разрешили ученые. Исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, свидетельствует о том, что бег до завтрака значительно полезнее с точки зрения оптимизации обмена веществ. Кроме того, это один из доступных способов контролировать уровень сахара в крови.

В ходе серии экспериментов, проведенных специалистами из университетов Бата и Бирмингема (Великобритания), добровольцев-мужчин разделили на группы: участники из первой завтракали до тренировки, из второй - после нее. Ужинали обе группы в одно время. У всех испытуемых был избыточный вес.

Первая экспериментальная серия была непродолжительной: один раз в неделю мужчины занимались перед завтраком, а в другой раз - после калорийного завтрака.

Во второй серии, которая длилась шесть недель, участвовали 30 мужчин, причем треть из них занимались спортом на пустой желудок, другая треть - после завтрака, остальные никак не изменили свой образ жизни.

Выяснилось: те десять человек, которые активно занимались до завтрака, вдвое больше сжигали жира по сравнению с испытуемыми из второй группы.

Профессор Хавьер Гонсалес из университета Бата объясняет это тем, что, когда люди голодают в течение ночи, у них во время тренировок снижается уровень инсулина, что позволяет организму расходовать больше жира.

"Важно то, что это не повлияло на потерю веса, но значительно улучшило общее состояние их здоровья", - отмечает доктор Гонсалес. Это значит, что у добровольцев из первой группы иначе шел обмен веществ.

У них вырабатывалось значительно меньше инсулина, а тот базовый инсулин, который уже был в их крови, эффективнее работал в поддержании безопасного и стабильного уровня глюкозы.

Еще более примечательным оказался факт, что те, кто завтракал перед тренировкой, чувствовали себя ничуть не лучше добровольцев из контрольной группы.

Доктор Гарет Уоллис из университета Бирмингема говорит, что данные их работы подтверждают: занятия спортом в голодном состоянии заставляют организм переключиться на собственные источники энергии. В этом случае организм начинает интенсивно сжигать жиры, "благоприятно влиять на утилизацию липидов и снижать инсулинемию".

Впрочем, уточняют авторы работы, поскольку в исследовании участвовали только мужчины, то полученные данные необходимо проверить и на женщинах. Планируются длительные исследования, прежде чем будут сделаны окончательные выводы.