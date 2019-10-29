Ученые назвали самый вредный продукт питания

Английские и американские исследователи выяснили, какая пища отличается самым неблагоприятным влиянием на экологию и при этом повышает риск преждевременной смерти.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал PNAS, этим продуктом признано мясо. Исследование проводили ученые из Оксфорда и Миннесоты. Они изучили, как воздействуют за человеческое здоровье и окружающую среду 15 различных групп продуктов. Красное мясо оказалось из числа тех, которые больше всего увеличивают риск смерти, но при этом его производство хуже всего влияет и на окружающую среду.

В процессе исследование использовался индекс AREI, отражающий воздействие продуктов питания на окружающую среду в расчете на порцию. В частности, оценивалось количество выделяемых парниковых газов, площадь земли, необходимой для производства продукта, потребность в воде и загрязнение окружающей среды.

Необработанное красное мясо набрало 73 единицы на порцию по индексу AREI. Для сравнения: опасность для экологии со стороны производства цельнозерновых злаков, фруктов, овощей, орехов и оливкового масла оценивается по индексу APEI меньше четырех единиц на порцию. Средние показатели характерны для рыбы, птицы и молочных продуктов. А, например, производство яиц, которые способны неблагоприятно повлиять на здоровье человека, для окружающей среды вредны в три раза меньше, чем красное мясо.

Ученые рекомендуют заменять в рационе мясо злаками, фруктами, овощами, орехами, бобами, рыбой, оливковым маслом и другими растительными маслами. В этом случае, по их мнению, меньше будет страдать и здоровье людей, и экология.