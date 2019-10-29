Ученым удалось открыть способ, который сможет заранее сообщить о надвигающемся землетрясении. Надо признать, что наука пока плохо справляется с предсказанием этого катаклизма. Что на первый взгляд странно. Принципиальная прогнозируемость подземных толчков долгие годы сомнений не вызывала. Ведь из недр Земли выделяется огромная энергия, вызывая различные аномалии природные, которые должны фиксироваться приборами.

Но сегодня, увы, ученые способны предсказывать сейсмокатастрофы за срок от нескольких месяцев до нескольких лет, но не могут дать точный краткосрочный прогноз. Специалисты признают, что хотя известно уже более 600 предвестников землетрясений, они не гарантируют точность прогноза подземного удара. Уверенно указать место, время, мощность катаклизма не удается. А потому наука продолжает упорно искать "верняки", которые смогут повысить точность краткосрочного прогноза.

Одна из таких работ выполнена группой российских ученых совместно со специалистами из Киргизии и Германии. Они изучали спутниковые данные, полученные в периоды землетрясений в Узбекистане 26 мая 2013 года, в Киргизии 8 января 2007 года и в Казахстане 28 января 2013 года. Ученые обратили внимание на поведение так называемых внутренних гравитационных волн. А по сути, это колебания воздушных масс.

- Такие волны в атмосфере - явление довольно распространенное, - сказал корреспонденту "РГ" один из авторов исследования, доктор физ.-мат. наук из Института космических исследований РАН Сергей Попель. - Причины их появления самые разные, в том числе и сейсмика. Нам удалось исследовать именно те волны, которые связаны с сейсмической активностью. А затем стали смотреть, как они себя вели в разные периоды времени перед землетрясением.

И тут выявилась неожиданная картина. За 4-5 дней до землетрясения с амплитудой и длиной волны вдруг происходят аномалии. Скажем, амплитуда начинает резко расти, достигая максимума за два дня до толчка, и резко падает за сутки перед событием. Важно, что подобные аномалии наблюдались для всех трех землетрясений, которые анализировали ученые. Может ли это быть надежным методом краткосрочного прогноза?

- Пока, мы не можем дать такой гарантии, - говорит Сергей Попель. - Трех землетрясений очень мало, чтобы утверждать, что метод надежно работает. Нужно набирать статистику. Если она будет успешной, тогда можно проводить спутниковый мониторинг опасных по сейсмике районов Земли, по состоянию внутренних гравитационных волн оценивать, есть ли повод насторожиться или нет.