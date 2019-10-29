Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым", идущей по телеканалу "Россия 1". Об этом сообщил в Twitter сам ведущий, там же выложена видеозапись.

По его словам, политологи начали разговаривать на высоких тонах еще во время передачи, а во время рекламной паузы пошли врукопашную. Соловьеву и другим участникам передачи пришлось их разнимать.

Это уже не первый случай, когда Александр Семченко участвует в скандале на российском телевидении. В начале этого месяца он устроил перепалку с председателем правления организации "Европейское движение Украины" Вадимом Трюханом в программе "60 минут" тоже на "Россия 1".