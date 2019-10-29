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29.10.2019 19:50
Рубрика: Общество

Установлено неожиданное предназначение истуканов острова Пасхи

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная и междисциплинарная команда исследователей провела анализ почвы на острове Пасхи и пришла к выводу, кто около 500 лет назад изготовление знаменитых каменных статуй помогло местным жителям наладить сельское хозяйство.

Об исследовании рассказывает Science News. Ученые изучили не только знаменитые статуи Моаи, вырубленные из вулканического туфа, но и почву вокруг них.

Фото: iStock
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Анализ показал, что выветривание вулканических пород на месте крупной каменоломни на острова Пасхи обогатило окружающую почву фосфором и другими важными для выращивания сельскохозяйственных культур элементами.

По словам Сары Шервуд из Южного университета (США), было проведено радиоуглеродное датирование остатков сожженной древесины и растительного материала, извлеченного из склонов этого карьера.

Оно помогло определить, что жители острова Пасхи начали вести в этом месте сельское хозяйство примерно между 1495 и 1585 годами. Как раз в этот период времени в других частях острова плодородие почвы значительно снизилось.

Микроскопические остатки растений, обнаруженные учеными в древних образцах, указывают на то, что местные земледельцы выращивали в обогащенной почве и собирали батат, бананы, съедобные клубни таро, плоды бумажного дерева и тыкву.

Таким образом, изготовление статуй, вернее, добыча вулканического туфа для них обогащала почву и способствовала развитию земледелия. Кроме того, ученые проанализировали спины двух истуканов, которые сейчас глубоко врыты в землю.

В результате были обнаружены вырезанные на спинах фигуры, в том числе в форме полумесяца. Также было установлено, что эти статуи были установлены строго вертикально, для чего ямы под ними заполнялись гравием.

По мнению ученых, истуканы, возможно, использовались в ритуальных церемониях - при их помощи островитяне просили богов о хорошем урожае.

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