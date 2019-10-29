"Революционное восстание народа" и "контрреволюционный мятеж" - вот две крайности, определяющие ныне рамки венгерской осени 1956 года. Но в любом случае уроки, преподанные в 1956-м, крайне актуальны.

Политический ландшафт Венгрии определяли тогда два основных фактора: стремление к многопартийности и наличие советских войск, находившихся на венгерской территории согласно Парижскому мирному договору.

Первый фактор ушел в небытие после выборов 4 ноября 1945 года, на которых убедительную победу (57%) одержала Независимая партия мелких хозяев. Коммунистам (Венгерская партия трудящихся) досталось лишь 17% голосов.

Однако к 1947 году все изменилось. ВПТ предприняла ряд шагов, в результате которых осталась фактически единственной легальной политической силой в стране. "Лучший ученик Сталина", Матьяш Ракоши, имея за спиной поддержку СССР, принялся выстраивать соответствующую модель социализма: Венгрии пришлось пройти через индустриализацию, болезненный процесс коллективизации, усиление госбезопасности. Последнее сопровождалось не только количественным увеличением профильного Управления (AVH), но и репрессиями против инакомыслящих.

Все это пришлось явно не по вкусу не только населению, но и части партийного руководства. Воспользовавшись смертью Сталина, Ракоши отстранили, во главе государства стал другой коммунист, Имре Надь. Он сразу ввел ряд послаблений, уменьшил налоги, увеличил зарплаты, запретил преследования по политическим мотивам, чем снискал себе немалую популярность.

Ракоши тем не менее не сдался и, искусно маневрируя, сумел отстранить Надя и поставить во главе правительства Венгрии свою марионетку - Андраша Хегедюша. В июле 1956 года Ракоши в очередной раз проиграл. Его место занял Эрнё Герё. Это стало возможным после июньских событий в Польше, о которых сегодня мало кто помнит. В Познани прошли первые в истории Польской Народной Республики волнения трудящихся, вылившиеся в демонстрации и забастовки. С ними быстро разобрались, но Венгрия приняла произошедшее к сведению. Причем главным образом - в лице студенчества. Молодежь сформулировала главные требования к новому правительству: вывод советских войск, гласные суды, снос памятника Сталину и вознесение Имре Надя, как уже зарекомендовавшего себя воплощения демократии.

До поры до времени советские войска не вмешивались в конфликт. Фото: Reuters

23 октября около 15 часов в Будапеште началась мощная двухсоттысячная демонстрация. Эрнё Герё публично осудил демонстрантов. Те в ответ ринулись штурмовать Дом радио - дабы ответить на радиовыступление генсека. И уже к девяти вечера появились первые жертвы, а у демонстрантов - первое оружие. В ночь с 23-го на 24-е Имре Надь был избран премьер-министром, а Герё через низложенного главу государства, вышеупомянутого Хегедюша, обратился к СССР с официальной просьбой о вводе войск.

Между тем части венгерской армии начали переходить на сторону демонстрантов. Введенные - числом 6 тысяч - военные силы СССР в происходящее не вмешивались. В полдень 24-го Имре Надь обратился к народу с речью. В ней он призвал успокоиться и решить проблемы путем переговоров.

Советские войска продолжали прибывать в Будапешт и, увы, уже 25 октября понесли первые потери. Демонстранты, не желавшие расходиться, остановили танковую колонну 33-й Гвардейской механизированной дивизии. С остановившими не было никаких особых проблем, но из окон зданий по колонне открыли огонь. Итог: 61 убитый и почти 300 раненых - с обеих сторон.

Тем не менее до 30 октября ситуацию удавалось контролировать. Советская армия не вела боевых действий, венгры меняли состав руководства: Герё устранили, вместо него поставили Яноша Кадара. Тот сразу отбыл в ставку советских войск на переговоры, а Надь совершил радикальный шаг - упразднил Управление госбезопасности - то самое AVH.

Правительство СССР дало согласие - по крайней мере, открыто это продемонстрировало - на обсуждение существующих проблем с правительством, пользующимся поддержкой населения, о чем многие тоже сегодня забыли. Утром 30-го войска СССР покинули венгерскую столицу.

Радикально настроенные массы, возбужденные успехом, по-своему истолковали произошедшее. Примерно с 31 октября по 4 ноября были совершены многочисленные убийства коммунистов, сотрудников госбезопасности и сочувствовавших им. Самосуды сопровождались пытками и изощренными казнями.

Имре Надь уже не контролировал обстановку. Все это склонило правительство СССР к не менее радикальным шагам. Лояльного нам Кадара решено было срочно сделать главой правительства национального спасения и возложить на него наведение порядка.

4 ноября началась операция "Вихрь" под командованием самого Георгия Жукова. Армия действовала жестко. Повстанцы уже однозначно ассоциировались в сознании солдат и офицеров с венграми, воевавшими на стороне гитлеровцев и отличившимися особой жестокостью на территории СССР. К 8 ноября основные очаги сопротивления были подавлены. Имре Надь укрылся в югославском посольстве. Часть сопротивлявшихся ушла в подполье. Их вылазки и диверсии продолжались до 20-х чисел декабря.

Историки и дипломаты склонны оценивать венгерские события с точки зрения глобальной борьбы двух супердержав. Как было сказано выше, СССР на определенном этапе был склонен к компромиссу, но - не судьба.

Возможно, компромисс восторжествовал бы, займи США иную позицию в венгерском вопросе. Но Штаты в это самое время угодили в другой кризис - Суэцкий - и открыто дали понять руководству Советского Союза, что вмешиваться не намерены.