В Барселоне испанского премьера охранял человек с портфелем-щитом

Во время визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Барселону на прошлой неделе в числе его сопровождающих был полицейский в штатском, экипированный портфелем, раскладывающимся в пуленепробиваемый щит. Этот факт установили испанские журналисты, просматривая фотографии, сделанные 21 октября.

Подобные защитные средства для охраны первых лиц в Испании, в том числе короля, начали использовать не так давно - при Хосе Луисе Родригесе Сапатеро (глава правительства с 2004 по 2011 год). С 2008 года они вошли в стандартный набор подразделений, занимающихся защитой членов кабмина. После беспорядков, прокатившихся по Барселоне после объявления приговоров каталонским политикам, такой щит вполне мог понадобиться для защиты премьера, столь неожиданно для всех сорвавшегося в поездку, чтобы навестить раненых протестующими сотрудников полиции.

Портфель размером 32 на 55 см в случае нападения разворачивается в состоящий из нескольких пластин щит высотой до 1,6 метра. Его вес в зависимости от модели колеблется от пяти до восьми килограммов. Такой щит способен защитить от выстрелов из различного огнестрельного оружия калибром до 9 мм, осколков различных снарядов, камней.

Интересно, что сфотографированный журналистами портфель-щит больше не используется службой безопасности. За минувшие дни его успели заменить на другую модель - последнего поколения.