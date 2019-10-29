29 октября в Донецке открылся первый международный инвестиционный форум. Народная республика в течение двух дней будет показывать представителям семнадцати стран свое умение не только защищать свою независимость, но и работать, и торговать.

На форум приехали 250 представителей российских и иностранных фирм и бизнес-ассоциаций, предприниматели из Финляндии, Болгарии, Франции, Сирии, Ирана, Турции и даже США. Вокруг комплекса "Шахтер-Плаза" для них организовали выставку продукции предприятий Донецкой народной республики, и привлечь здесь могло многое. Помимо горных машин и иного высокотехнологичного машиностроения, которым всегда был славен край, здесь была представлена химическая продукция, включая бытовую и косметику, строительные материалы, широкая линейка пищевой продукции, в том числе собственное белое вино, и полный спектр продукции сельскохозяйственной промышленности. Каталог предприятий Донецкой и Луганской народных республик в целом представляет объемный том в 400 страниц.

"Донецкая народная республика по праву является промышленно-экономическим и научно-образовательным центром. Сегодня мы имеем твердое намерение вернуть репутацию надежного партнера для сотрудничества", - сказал на открытии форума глава республики Денис Пушилин.

В рамках форума уже подписан ряд рамочных инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о партнерстве. Интерес к Донбассу проявили в том числе и европейские финансовые круги. "У нас богатый опыт, мы знаем, как надо действовать в сложных ситуациях. Мы работали после распада Югославии, после 2010 года мы продолжали свою работу, так что на сегодняшний день мы видим массу примеров, где и как можно инвестировать в Донбасс. Один вопрос - есть ли свободный капитал и деньги для инвестиций? Да, есть. Есть ли предпосылки для развития экономики? Однозначно, да!" - заявил в рамках пленарной дискуссии директор и управляющий инвестициями швейцарского фонда Перикл Кациолас.

Готовность вкладываться в восстановление республики проявили и представители Турции. "Сегодня ехал и увидел по дороге поврежденные войной дома. На данном этапе мы готовы подписать договор по поставке оборудования, строительных материалов и прочего для строительства дорог, больниц, школ, домов. Мы готовы инвестировать", - сказал представитель турецкой строительной индустрии Дурмуш Баттал.

Отдельно на форуме общались представители муниципальных образований и общественных организаций. В частности, подписывались договоры о сотрудничестве и побратимстве между республиками Донбасса и российскими регионами.

"В общении с российскими коллегами можно выяснить много новых и привлекательных идей для Донбасса. Но дело не только в этом. Просто когда к нам будут ехать не только из коммерческого интереса, а за длинными инвестициями и сотрудничеством в культурной и иной сфере, каковое желание сейчас у гостей уже заметно, можно будет говорить о том, что независимость Донбасса состоялась", - прокомментировал "РГ" ход форума глава Общественной палаты Донецкой народной республики Александр Кофман.