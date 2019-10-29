В Германии потребовали отставки Ангелы Меркель

Исторически самые плохие результаты ХДС показывает на земельных выборах в Тюрингии. Итоги голосования, которое прошло в минувшее воскресенье, не заставили себя ждать. В партии потребовали отставки канцлера Ангелы Меркель, сообщает информированное издание Handelsblatt.

"Результаты выборов являются вотумом недоверия "большой коалиции" ХДС/СДПГ. В партийных рядах множится недовольство. Прежде всего, Ангела Меркель несет ответственность за то, что "ослабила руководство и не высказывается по важнейшим экономическим и политическим вопросам", - передает слова экс-председателя фракции ХДС/ХСС в бундестага Фридриха Мерца телеканал ZDF.

По словам политика, наглядным примером является бесполезная дискуссия о базовой пенсии в течение нескольких месяцев. "Бездеятельность Меркель и отсутствие должного руководства" нависала над страной как туман", - утверждает Мерц. Он считает, что такая ситуация не должна сохраняться еще два года до очередных парламентских выборов в 2021 году. Это не пойдет на пользу ни Германии, ни Евросоюзу.

Мерц не стал критиковать председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой в 2020 году он проиграл выборы за должность лидера партии. В противном случае, это можно было бы рассматривать как личную обиду и месть. Напротив, опытный политик предложил свою помощь в "трудные времена".

Между тем досталось и Крамп-Карренбауер. На заседании правления руководитель молодежной организации христианских демократов Тилман Кубан предпринял открытую атаку на лидера партии, потребовав ее отставки по итогам голосования в Тюрингии. Однако председатель ХДС сохранила ситуацию под контролем. Она выразила "понимание", что "после столь серьезной неудачи ставится вопрос о смене руководства". В то же время она намерена остаться на своем посту до очередного съезда партии в 2020 году. Тогда же и будет решаться вопрос о кандидате от партии в канцлеры.

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