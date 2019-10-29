В Голливуде премьеру нового "Терминатора" отменили из-за бушующих пожаров

Премьерный показ одной из самых ожидаемых киноновинок "Терминатор: Темные судьбы" отменили из-за лесных пожаров, вспыхнувших в ночь на 28 октября в Калифорнии. Церемония с красной дорожкой была запланирована как раз на понедельник.

Премьеру в "Китайском театре TCL" должны были посетить Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Гэбриель Луна, Маккензи Дэвис и другие актеры. Однако, как сообщает телеканал CNN, из-за разгула стихии мероприятие пришлось перенести.

При этом еду, предназначенную для торжественного приема, передадут американскому Красному Кресту, который оказывает помощь, пострадавшим от пожара по имени "Гетти".

Кстати, сам Терминатор и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в своем Twitter сообщил, что утром в понедельник уже покинул свой дом и призвал тех, чье жилье находится в зоне риска, поступать так же.

В российский прокат новая часть популярной франшизы выйдет уже в этот четверг, 31 октября.